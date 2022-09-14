Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

14.09.2022 21:58
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu bugün 15 karşılaşmayla devam etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu bugün 15 karşılaşmayla devam etti.

Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

Fatsa Belediyespor-Yomraspor: 0-1

Erbaaspor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-1

12 Bingölspor- Ağrı 1970: 1-10

1954 Kelkit Belediyespor-Dersimspor: 3-0

Elazığ Karakoçan FK-Entegre Solar Elazığspor: 1-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-Cizre Serhatspor: (Cizre Serhatspor maça çıkmadı)

Siirt İl Özel İdaresi- Yüksekova Belediyespor: 2-0

Kilis Belediyespor-Osmaniyespor FK: 0-0 (Penaltılar 4-3)

Hacettepe 1945- Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 3-0

1922 Konyaspor- Alanya Kestelspor: 2-0

Gema Polimer Şile Yıldızspor- Darıca Gençlerbirliği: 5-4

Turgutluspor-Kuşadasıspor: 3-5

Büyükçekmece Tepecikspor- Bayrampaşa: 2-0

Bergama Belediyespor- Karşıyaka: 1-2

Eskişehirspor- Güneş Holding Çankaya FK: 2-1

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Kaynak: AA

Büyükçekmece Tepecikspor, Bergama Belediyespor, Türkiye Kupası, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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