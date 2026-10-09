Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu, 72 takım mücadele edecek - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu, 72 takım mücadele edecek

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Ziraat Türkiye Kupası\'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu, 72 takım mücadele edecek
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Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva'da düzenlenen törenle yapıldı ve eşleşmeler belli oldu. Bu turda 72 takım mücadele edecek, müsabakalar 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak.

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı.

Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekim törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2'nci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpleri, Futsal ve Plaj Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Ar-Ge'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, 1'inci Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği ve İstanbulspor A.Ş. Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 3'üncü Lig Kulüpler Birliği ve Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş. Başkanı Rafet Orhan, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Baş Hukuk Müşaviri, İdari İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Av. Erkan Kıraç, TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın, TFF Protokol ve Konaklama Direktörü Mustafa Baltacı, TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu, Ziraat Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Erdinç Erdoğan, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Kura çekiminin açılış konuşmasını gerçekleştiren TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, "Bugün Kadın A Milli Takımımız, 2027 Dünya Kupası'na katılma yolunda Slovenya ile play-off maçında karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda oynanacak maça tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Milli Takım oyuncularımıza şimdiden canı gönülden başarılar diliyorum. Kadın Görme Engelliler Milli Takımımız da ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Bizlere yaşattıkları bu gurur için onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonumuzu da yürekten kutluyorum" diye konuştu.

'KUPADA MÜCADELE EDEN TÜM KULÜPLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM'

Ziraat Türkiye Kupası'na katılan tüm takımlara başarılar dileyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Futbolumuzun en köklü organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü Eleme Turu kura çekimi vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Kupada mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar diliyor, 3'üncü tura kadar yükselen takımlarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanına futbol heyecanını taşıyan ve Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası bildiğiniz gibi bu sezondan itibaren yarı finaller dışında tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Bu düzenlemeyle takımlarımız geçen sezona göre daha az maç yapacaklar. Mevcut değişiklikle, kupadaki rekabet korunacak, kulüplerimizin de yoğun maç trafiği hafifleyecek. Kulüplerimizin menfaatleri doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk iki turunu bölgesel oynattık. Bu turda, önceki turlardan yükselen 31 takımımızın yanı sıra 6 Süper Lig ekiplerimizin de aralarında bulunduğu toplam 72 takımımız mücadele edecek. Sezon sonunda ise toplam 146 takımımız kupada yer almış olacak. Kupaya katılan tüm kulüplerimize, futbola ve kupanın marka değerine sağladıkları katkı dolayısıyla teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'TAKIMLARIMIZIN VE OYUNCULARIMIZIN KUPA SAHNESİNDE YENİ HİKAYELER YAZACAKLARINA İNANIYORUM'

Ziraat Türkiye Kupası'nın Türk futbolundaki önemine dikkat çeken TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, "Kulüplerimize UEFA Avrupa Ligi'ne katılım yolunu da açan Ziraat Türkiye Kupası'nda her takımımız kendi hikayesini yazma fırsatı bulmaktadır. Her bölgeden kulübümüz ulusal düzeyde görünürlük kazanmakta, başta alt liglerimiz olmak üzere farklı seviyelerde forma giyen futbolcularımız da kendilerini gösterebilmektedir. Bu sezon da takımlarımızın ve oyuncularımızın kupa sahnesinde yeni hikayeler yazacaklarına inanıyorum. Sözlerime son verirken; kura çekiminin tüm kulüplerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm futbolcularımıza da sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açılış konuşmasının ardından TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın'ın teknik bilgilendirmesi ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapılan kura çekimiyle Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekiminde TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpleri, Futsal ve Plaj Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin'e, TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ve TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu eşlik etti.

TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpleri, Futsal ve Plaj Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin'in turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dilemesinin ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle tören sona erdi. Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu müsabakaları 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: DHA
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