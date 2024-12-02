Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Heyecanı Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası\'nda 4. Eleme Turu Heyecanı Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu, 4 Aralık Çarşamba ve 5 Aralık Perşembe günü oynanacak toplam 58 takımın katılımıyla başlayacak. Tüm maçlar tek maç eleme usulü ile gerçekleştirilecek.

02.12.2024 13:16  Güncelleme: 13:31
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu yarın oynanacak 5 maçla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda heyecan yarın, 4 Aralık Çarşamba ve 5 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu turda, 3. turdan gelen 35 takımın yanı sıra, Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'den 9'ar takım olmak üzere toplam 58 takım mücadele edecek. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Türkiye Kupası'nda program şöyle:

Yarın

13.00 Iğdır FK - Muşspor

13.30 Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor

15.30 Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor

18.00 Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor

20.30 Samsunspor - 52 Orduspor

4 Aralık Çarşamba

13.00 Corendon Alanyaspor - Fethiyespor

13.30 Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı

13.30 Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor

13.30 İstanbulspor - Alanya 1221 Futbol

13.30 Fatih Karagümrük - Sarıyer

13.30 Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor

13.30 Menemen FK - Elazığspor

13.30 Yeni Mersin İdmanyurdu - Kırklarelispor

13.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor

13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Adana 01 FK

13.30 İskenderunspor - Tire 2021 FK

13.30 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK

13.30 Çorluspor 1947 - Manisa FK

13.30 Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928

13.30 24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor

15.30 Karşıyaka - MKE Ankaragücü

18.00 Konyaspor - Kepezspor

20.30 Bursaspor - Vanspor

5 Aralık Perşembe

13.00 Ümraniyespor - Isparta 32 Spor

13.30 Ankara Demirspor - GMG Kastamonuspor

13.30 Karaman FK - Esenler Erokspor

15.30 Hatayspor - Osmaniyespor

18.00 Çaykur Rizespor - Silivrispor

20.30 Gaziantep FK - Batman Petrolspor - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Heyecanı Başlıyor - Son Dakika

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