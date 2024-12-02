Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu yarın oynanacak 5 maçla başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda heyecan yarın, 4 Aralık Çarşamba ve 5 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu turda, 3. turdan gelen 35 takımın yanı sıra, Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'den 9'ar takım olmak üzere toplam 58 takım mücadele edecek. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Türkiye Kupası'nda program şöyle:
Yarın
13.00 Iğdır FK - Muşspor
13.30 Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor
15.30 Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor
18.00 Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor
20.30 Samsunspor - 52 Orduspor
4 Aralık Çarşamba
13.00 Corendon Alanyaspor - Fethiyespor
13.30 Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı
13.30 Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor
13.30 İstanbulspor - Alanya 1221 Futbol
13.30 Fatih Karagümrük - Sarıyer
13.30 Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor
13.30 Menemen FK - Elazığspor
13.30 Yeni Mersin İdmanyurdu - Kırklarelispor
13.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor
13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Adana 01 FK
13.30 İskenderunspor - Tire 2021 FK
13.30 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK
13.30 Çorluspor 1947 - Manisa FK
13.30 Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928
13.30 24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor
15.30 Karşıyaka - MKE Ankaragücü
18.00 Konyaspor - Kepezspor
20.30 Bursaspor - Vanspor
5 Aralık Perşembe
13.00 Ümraniyespor - Isparta 32 Spor
13.30 Ankara Demirspor - GMG Kastamonuspor
13.30 Karaman FK - Esenler Erokspor
15.30 Hatayspor - Osmaniyespor
18.00 Çaykur Rizespor - Silivrispor
20.30 Gaziantep FK - Batman Petrolspor - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
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