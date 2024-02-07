Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir, Hatayspor'u 1-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir, Hatayspor'u 1-0 yendi

Ziraat Türkiye Kupası\'nda Başakşehir, Hatayspor\'u 1-0 yendi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda RAMS Başakşehir, sahasında Hatayspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Keny'nin attığı golle Başakşehir galibiyete ulaştı.

07.02.2024 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda RAMS Başakşehir, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada sağ taraftan Abeid'in ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte Emirhan İlkhan bekletmeden kale önüne pasını aktardı. Keny'nin altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

28. dakikada Hatayspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topla buluşan Emirhan İlkhan, ceza sahasına kadar ilerledi. Emirhan'ın ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda kaleci Bekaj meşin yuvarlağı çeldi.

43. dakikada Aleksic, Boudjemaa'dan kaptığı topla ceza sahası içine pasını aktardı. Abeid'in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, Murat Temel

Başakşehir: Deniz Dilmen, Kemen, Opoku, Ba, Lima, Abeid, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Aleksic, Emirhan İlkhan, Keny

Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Ergün, Duarte, Piatek, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Figueiredo, Hamza Güreler, Berkay Aydoğmuş, Josef de Souza

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Maksimovic, Cemali Sertel, Boudjemaa, Massanga, Fernandes, Hodzic, Rivas, Dadashov

Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak, Strandberg, Ghoulam, Dele-Bashiru, Cengiz Demir, Doğukan Sinik

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gol: Keny (dk. 23) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Recep Burak Yılmaz (Hatayspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emirhan İlkhan, Türkiye Kupası, Başakşehir, Hatayspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir, Hatayspor'u 1-0 yendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2024 23:48:11. #1.13#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir, Hatayspor'u 1-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement