Sarı kırmızılı ekip, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Burak Yamaç'ın kendi kalesine ve Majid Hosseini'nin attığı goller ile eleyerek bir üst tura yükseldi. - KAYSERİ

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Iğdır FK'yi 2-1'lik skor ile geçen Yukatel Kayserispor, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor 4. tura yükseldi - Son Dakika

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