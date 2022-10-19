Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor 4. tura yükseldi - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor 4. tura yükseldi

19.10.2022 08:43
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor 4. tura yükseldi

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Iğdır FK'yi geçerek adını 4. tura yazdırdı.

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Iğdır FK'yi geçerek adını 4. tura yazdırdı.

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Iğdır FK'yi 2-1'lik skor ile geçen Yukatel Kayserispor, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Sarı kırmızılı ekip, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Burak Yamaç'ın kendi kalesine ve Majid Hosseini'nin attığı goller ile eleyerek bir üst tura yükseldi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor 4. tura yükseldi - Son Dakika

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