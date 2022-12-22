Seferovic'in Keçiörengücü mücadelesindeki kötü performansı Galatasaray taraftarını çıldırttı - Son Dakika
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Seferovic'in Keçiörengücü mücadelesindeki kötü performansı Galatasaray taraftarını çıldırttı

22.12.2022 22:48
Seferovic'in Keçiörengücü mücadelesindeki kötü performansı Galatasaray taraftarını çıldırttı

Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile karşılaşan Galatasaray'da Haris Seferovic, kazanılan penaltıdan yaralanamadı. Yaptığı sert vuruşla topu direğe nişanlayan 30 yaşındaki İsviçreli futbolcu kötü performansıyla taraftarları çileden çıkardı.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı İsviçreli golcü Haris Seferovic, büyük hayal kırıklığı yarattı. Hazırlık maçlarında etkili performans gösteren 30 yaşındaki forvet, Süper Lig'de gol atma başarısı gösteremedi.

TARAFTAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Seferovic, Türkiye Kupası'nda çıktığı 2 maçta ise 2 gol kaydetti. Kupa golcüsü Seferovic, Keçiörengücü maçında kaçırdığı penaltıyla saç baş yoldurdu. Seferovic'in penaltıdaki sert şutu sonrası top direkten geri döndü. Kaçan penaltıdan sonra Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Seferovic'e ateş püskürdü.

İşte sosyal medyadaki yorumlar:

YORUMLAR
500
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 Ankara Keçiörengücü: 0 (İlk yarı) Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 Ankara Keçiörengücü: 0 (İlk yarı) Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Haris Sefereoviç, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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