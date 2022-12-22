Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı İsviçreli golcü Haris Seferovic, büyük hayal kırıklığı yarattı. Hazırlık maçlarında etkili performans gösteren 30 yaşındaki forvet, Süper Lig'de gol atma başarısı gösteremedi.
Seferovic, Türkiye Kupası'nda çıktığı 2 maçta ise 2 gol kaydetti. Kupa golcüsü Seferovic, Keçiörengücü maçında kaçırdığı penaltıyla saç baş yoldurdu. Seferovic'in penaltıdaki sert şutu sonrası top direkten geri döndü. Kaçan penaltıdan sonra Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Seferovic'e ateş püskürdü.
İşte sosyal medyadaki yorumlar:
Son Dakika › Spor › Seferovic'in Keçiörengücü mücadelesindeki kötü performansı Galatasaray taraftarını çıldırttı - Son Dakika