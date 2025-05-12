Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşılaşacağı maçın hakemi açıklandı.
14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni Cihan Aydın yönetecek.
MHK'dan yapılan açıklamaya göre; orta hakem olarak Cihan Aydın görev yapacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi olarak ise Ozan Ergün görev yapacak.
Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası finaline bu yıl Gaziantep ev sahipliği yapacak.
Son Dakika › Spor › Kupa finalinin hakemi Cihan Aydın - Son Dakika
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