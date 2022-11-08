Galatasaray, Türkiye Kupası'nda karşılaştığı 3. Lig ekibi Ofspor'u 2-1 yenerek 5. tura yükseldi - Son Dakika
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Galatasaray, Türkiye Kupası'nda karşılaştığı 3. Lig ekibi Ofspor'u 2-1 yenerek 5. tura yükseldi

08.11.2022 23:20

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında ağırladığı 3. Lig 2. Grup takımı Ofspor'u 2-1 mağlup ederek 5. tur biletini aldı.

Galatasaray ile Ofspor, Ziraat Türkiye 4. tur maçında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı.

SOYUNMA ODASINA EŞİTLİKLE GİDİLDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, 18. dakikada Miraç Türkyılmaz'ın attığı şok gol ile 1-0 geriye düştü. Bu dakikadan itibaren mücadeleyi adeta tek kale oynayan sarı-kırmızılılar, 37. dakikada Seferovic ile skoru eşitledi ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

Galatasaray, Ofspor'u 2 golle geçerek Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi

GALATASARAY, 5.TURA YÜKSELDİ

Mücadelenin ikinci yarısında oyunun tek hakimi olan Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada Berkan Kutlu getirdi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda 5.tura yükseldi.

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SON DAKİKA: Galatasaray, Türkiye Kupası'nda karşılaştığı 3. Lig ekibi Ofspor'u 2-1 yenerek 5. tura yükseldi - Son Dakika
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