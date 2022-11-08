Galatasaray, Türkiye Kupası'nda karşılaştığı 3. Lig ekibi Ofspor'u 2-1 yenerek 5. tura yükseldi

Kılıçdaroğlu "Onurun varsa istifa et" dedi, Soylu'nun cevabı çok daha sert oldu

K, Ş, S ve 02, 08 kodları ne anlama geliyor? Bu detay emeklilik için kritik öneme sahip

Galatasaray ile Ofspor, Ziraat Türkiye 4. tur maçında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı.

SOYUNMA ODASINA EŞİTLİKLE GİDİLDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, 18. dakikada Miraç Türkyılmaz'ın attığı şok gol ile 1-0 geriye düştü. Bu dakikadan itibaren mücadeleyi adeta tek kale oynayan sarı-kırmızılılar, 37. dakikada Seferovic ile skoru eşitledi ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

GALATASARAY, 5.TURA YÜKSELDİ

Mücadelenin ikinci yarısında oyunun tek hakimi olan Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada Berkan Kutlu getirdi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda 5.tura yükseldi.