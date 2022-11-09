Ankaraspor'un genç file bekçisinin yediği gol sonrası gözyaşlarına boğulduğunu gören Giresunspor kalecisi Ferhat Kaplan'dan alkışlanacak hareket - Son Dakika
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Ankaraspor'un genç file bekçisinin yediği gol sonrası gözyaşlarına boğulduğunu gören Giresunspor kalecisi Ferhat Kaplan'dan alkışlanacak hareket

09.11.2022 20:27

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Giresunspor, Ankaraspor'u 3-2 mağlup etderken başkent ekibinin 18 yaşındaki kalecisi Bayram Kılıç yediği gol sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Meslektaşının o anlarını gören Giresunspor kalecisi Ferhat Kaplan kalesinden koşarak genç kaleciyi teselli etti. O anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Giresunspor ile Ankaraspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi, 2 farklı geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanırken maçta duygusal bir an yaşandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karşılaşmanın genelinde iyi bir performans ortaya koyan 18 yaşındaki Ankaraspor kalecisi Bayram Kılınç, Savicevic'in şutunda topu ağlarda gördü. Bu golden sonra büyük üzüntü yaşayan genç eldiven gözyaşlarını tutamadı.

Türkiye Kupası'nda duygusal anlar! Rakip kaledeki manzarayı gören kaleciden ayakta alkışlanacak hareket
Görüntü: A Spor
Türkiye Kupası'nda duygusal anlar! Rakip kaledeki manzarayı gören kaleciden ayakta alkışlanacak hareket
Görüntü: A Spor

KALESİNDEN KOŞARAK GENÇ KALECİNİN YANINA GİTTİ

18 yaşındaki Bayram Kılıç gözyaşlarına boğulmuş ağlarken, o sırada gol sevinci yaşan Giresunspor'un kalecisi Ferhat Kaplan koşarak meslektaşının yanına geldi ve teselli verdi. O anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Türkiye Kupası'nda duygusal anlar! Rakibinin gözyaşlarına boğulduğunu gören kaleciden alkışlanacak hareket
Türkiye Kupası'nda duygusal anlar! Rakibinin gözyaşlarına boğulduğunu gören kaleciden alkışlanacak hareket
Türkiye Kupası'nda duygusal anlar! Rakibinin gözyaşlarına boğulduğunu gören kaleciden alkışlanacak hareket
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Son Dakika Spor Ankaraspor'un genç file bekçisinin yediği gol sonrası gözyaşlarına boğulduğunu gören Giresunspor kalecisi Ferhat Kaplan'dan alkışlanacak hareket - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankaraspor'un genç file bekçisinin yediği gol sonrası gözyaşlarına boğulduğunu gören Giresunspor kalecisi Ferhat Kaplan'dan alkışlanacak hareket - Son Dakika
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