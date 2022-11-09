Giresunspor ile Ankaraspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi, 2 farklı geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanırken maçta duygusal bir an yaşandı.
Karşılaşmanın genelinde iyi bir performans ortaya koyan 18 yaşındaki Ankaraspor kalecisi Bayram Kılınç, Savicevic'in şutunda topu ağlarda gördü. Bu golden sonra büyük üzüntü yaşayan genç eldiven gözyaşlarını tutamadı.
18 yaşındaki Bayram Kılıç gözyaşlarına boğulmuş ağlarken, o sırada gol sevinci yaşan Giresunspor'un kalecisi Ferhat Kaplan koşarak meslektaşının yanına geldi ve teselli verdi. O anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Son Dakika › Spor › Ankaraspor'un genç file bekçisinin yediği gol sonrası gözyaşlarına boğulduğunu gören Giresunspor kalecisi Ferhat Kaplan'dan alkışlanacak hareket - Son Dakika