Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. Maçlarının Programı Belli Oldu - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. Maçlarının Programı Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakalarının programını duyurdu. İkinci maçlar 7-8 Mayıs tarihlerinde oynanacak. İlk karşılaşmalar ise 23-24 Nisan'da gerçekleşecek.

19.04.2024 12:50
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçlarının programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyon, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakalarının programını resmi internet sitesinden duyurdu. Kupanın yarı final ikinci maçları 7-8 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Yarı finalde ilk karşılaşmalar ise 23-24 Nisan'da yapılacak.

Türkiye Kupası yarı final 2. maçlarının programı şu şekilde:

7 Mayıs Salı

Beşiktaş - MKE Ankaragücü

8 Mayıs Çarşamba

Fatih Karagümrük - Trabzonspor - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. Maçlarının Programı Belli Oldu - Son Dakika

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