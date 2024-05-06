Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Rövanş Maçları Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakaları yarın oynanacak Beşiktaş- MKE Ankaragücü mücadelesiyle start alacak.
Tüpraş Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. İki takım arasında Ankara'da oynanan ilk karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.
Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise 8 Mayıs Çarşamba günü VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Eşleşmede oynanan ilk maç Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
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