Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Rövanş Maçları Başlıyor - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Rövanş Maçları Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Rövanş Maçları Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakaları yarın başlıyor. Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. İlk maç golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Diğer eşleşmede ise VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk edecek. İlk maçı Trabzonspor kazanmıştı.

06.05.2024 09:29
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakaları yarın oynanacak Beşiktaş- MKE Ankaragücü mücadelesiyle start alacak.

Tüpraş Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. İki takım arasında Ankara'da oynanan ilk karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise 8 Mayıs Çarşamba günü VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Eşleşmede oynanan ilk maç Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Kaynak: AA

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