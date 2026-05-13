Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali: İlk Yarı Golsüz Beraberlik - Son Dakika
13.05.2026 22:19
Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasındaki yarı finalin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Mehmet Kısal

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Yiğit Hamza Aydar, Arda Çağan Çelik, Hanousek, Ensar Kemaloğlu, Diabate, Samed Onur, Göktan Gürpüz, Erk Arda Aslan, Furkan Ayaz Özcan

Trabzonspor: Onana, Pina, Salih Malkoçoğlu, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu

Sarı kartlar: Dk. 19 Samed Onur (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 30 Bouchouari (Trabzonspor)

13. dakikada sağdan Trabzonspor atağında Muçi'nin ortasında arka direkteki Onuachu'nun dokunamadığı top auta çıktı.

37. dakikada Ensar Kemaloğlu'nun soldan ortasında Furkan Ayaz Özcan'ın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Kaynak: AA

