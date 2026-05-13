Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali: İlk Yarı Golsüz Beraberlik

Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Mehmet Kısal
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Yiğit Hamza Aydar, Arda Çağan Çelik, Hanousek, Ensar Kemaloğlu, Diabate, Samed Onur, Göktan Gürpüz, Erk Arda Aslan, Furkan Ayaz Özcan
Trabzonspor: Onana, Pina, Salih Malkoçoğlu, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu
Sarı kartlar: Dk. 19 Samed Onur (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 30 Bouchouari (Trabzonspor)
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
13. dakikada sağdan Trabzonspor atağında Muçi'nin ortasında arka direkteki Onuachu'nun dokunamadığı top auta çıktı.
37. dakikada Ensar Kemaloğlu'nun soldan ortasında Furkan Ayaz Özcan'ın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
