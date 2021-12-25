Zirvede dev karşılaşma! Trabzonspor-Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu

1 aydır her yerde aranan liseli bu halde bulundu! Kendi atkısıyla asılmış

Ligde 18 hafta sonunda 14 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 45 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, Emre Belözoğlu yönetiminde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Başakşehir'i yenerek şampiyonluk yolunda yakaladığı büyük avantajı perçinlemek istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da karşılaşma öncesi Vitor Hugo, Edgar Ie ve Anthony Nwakame'nin sakatlığı bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Ömer Ali Şahiner bu mücadelede forma giyemeyecek. Kart cezası biten Leonardo Duarte ise bu mücadelede takımdaki yerini alabilecek.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Hüseyin, Denswil, Trondsen, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Hamsik, Djaniny, Cornelius

Medipol Başakşehir: Muhammed, Caicara, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Gulbrandsen, Okaka

CANLI ANLATIM

İKİNCİ YARI

Dakika 51: Başakşehir'in paslaşarak kullandığı serbest vuruş sonrası Aleksic ceza alanı sol çaprazından yakın köşeye doğru sağ ayağıyla sert vurdu, direk dibindeki kaleci Uğurcan iki hamlede topu kontrol etti.

Dakika 47:Başakşehir gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Visca'nın ters tarafa uzun gönderdiği topla savunma arkasına sarkan Gulbrandsen, son çizgide doğru inerken kale alanı sol çaprazından sol ayağıyla yakın köşeye vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı.

İLK YARI

Dakika 30: Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında Hamsik taç çizgisi önünden savunma arkasına doğru nefis bir pas attı. Bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Cornelius, ayak üstüyle Muhammed'in yanından topu kaleye gönderdi. Bir kez daha direğin üzerine çarpan top auta çıktı.

Dakika 19: Başakşehir'in savunmadan çıkmaya çalıştığı anda kaleci Muhammed'in kısa düşen pasında araya giren Abdülkadir, yayın hemen gerisindeki Dorukhan'ı gördü. Dorukhan topu düzeltip sağ ayağının içiyle sol üst köşeye doğru çok şık vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Muhammed'in bakışları arasında direğin üstüne çarpıp auta çıktı.

Dakika 10: Hamsik'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Okaka'nın kafayla uzaklaştırmak istediği topu ceza alanının hemen dışında önünde bulan Bakasetas sol ayağıyla yerden vurdu, kaleci Muhammed zorlanmadan kontrolü sağladı.