Ziya Erdal Hastaneye Kaldırıldı

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Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan Sivasspor'da Ziya Erdal, kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelenin 38. dakikasında kırmızı-beyazlı takımı endişelendiren bir gelişme yaşandı. Sivasspor'da şanssız bir şekilde iki oyuncu, aynı anda sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kaldı. 38. dakikada Tolga Ciğerci ve Ziya Erdal, sakatlıkları nedeniyle kenara gelirlerken Jan Bieganski ve Azizbek Turgunboev oyuna dahil olan isimler oldular.

Sivasspor'da başını tutarak oyundan çıkmak durumunda kalan Ziya Erdal'ın kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi. - SİVAS