Spor

- Ziya Erdal: "Üst sıralara çıkmak istiyoruz"

SİVAS - Sivasspor'un deneyimli futbolcularından Ziya Erdal, takım olarak ligde üst sıralara çıkmak istediklerini söyleyerek, "Ligin boyu kısalıyor. Bir an önce puanları toplayıp kendimizde üst sıralarda yer edinmek istiyoruz. İnşallah, Karagümrük maçını da iyi bitirip güvenli bölgeye gitmek istiyoruz" dedi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Takımın tecrübeli futbolcularından Ziya Erdal antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

Fatih Karagümrük ile oynayacakları maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Erdal, "Zor maç, ligin boyu da kısalıyor. Bir an önce puanları toplayıp kendimizde üst sıralarda yer edinmek istiyoruz. Onun için çalışmalarımıza başladık. Adana Demirspor maçından sonra bir tatilimiz vardı. İnşallah Karagümrük maçını da iyi bitirip bir an önce güvenli bölgeye gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Puan durumunda diğer takımların puanı size çok yakın. Bu herhangi bir strese yol açıyor mu?" sorusuna Erdal, "Evet puan olarak çok yakın ama çok takım var. Strese yol açmıyor kesinlikle. Bu sene gerçekten ligin beşincisi ile sonuncusu arasında bir oyun anlamında bir fark yok. O gün kim çok istiyorsa ve kim motiveyse o kazanıyor" yanıtını verdi.

"Takımda düşme korkusu yok"

Ligden düşme korkusu ile ilgili yöneltilen soruya Erdal, "Şu an takımımızda öyle bir düşünce yok. Öyle bir şeyi aklımızdan geçirmiyoruz. Kalan maçlarda puanların hepsine talibiz. Ligi inşallah iyi bir yerde bitiririz diye düşünüyorum ama kesinlikle takımın aklında böyle bir korku yok" ifadelerini kullandı.

"Olaylı maçların tehir edilmesi gerektiğini düşünüyorum"

Ziya Erdal son olarak, Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan saha olaylarını kınadı. Erdal, "Trabzon-Fenerbahçe maçı yıllar önce Galatasaray - Fenerbahçe maçı bu maçlarda cisim atılıyor ama maçın tehir olmasına neden olacak kadar cisim atılmıyor. Bir iki tane atılsa çok sıkıntı olmuyor ama devamlı atılan maddeler olunca hem sporcu sağlığı hem oyun sağlığı anlamında sıkıntı doğuruyor. Her statta illa ki cisim atılıyor ufak tefek. Bunlarda zaten maçlara devam ediliyor ama Trabzon maçı yıllar önce Galatasaray - Fenerbahçe maçı su savaşı olan bir maç vardı. Bunlar ayrı örnekler yani. O maçlarda maçların tehir edilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.