Ziyech, Sivasspor maçında 3'lü çektirdi

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Sivasspor maçında iki gol atan Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Sivasspor'u 6-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip galibiyeti tribünlere giderek kutladı. Karşılaşmaya iki gol atan Faslı futbolcu Hakim Ziyech de taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi. Maç bittikten sonra soyunma odasına giden Ziyech'i, Kaptan Fernando Muslera sahaya getirdi. 3'lünün ardından futbolcular galibiyet sevincini birlikte yaşadı. - İSTANBUL