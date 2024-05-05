Ziyech, Sivasspor maçında 3'lü çektirdi - Son Dakika
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Spor

Ziyech, Sivasspor maçında 3'lü çektirdi

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, Sivasspor maçında attığı iki golün ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Galibiyeti tribünlere kutlayan futbolcular arasında yer alan Ziyech, Kaptan Fernando Muslera tarafından sahaya getirildi ve galibiyet sevincini taraftarlarla paylaştı.

05.05.2024 21:05
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Sivasspor maçında iki gol atan Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Sivasspor'u 6-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik ekip galibiyeti tribünlere giderek kutladı. Karşılaşmaya iki gol atan Faslı futbolcu Hakim Ziyech de taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi. Maç bittikten sonra soyunma odasına giden Ziyech'i, Kaptan Fernando Muslera sahaya getirdi. 3'lünün ardından futbolcular galibiyet sevincini birlikte yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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