Zizic Ameliyat Oldu - Son Dakika
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Zizic Ameliyat Oldu

09.06.2026 12:37
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Beşiktaş GAİN'in pivotu Ante Zizic, omuz sakatlığı nedeniyle ameliyat edildi.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nda Hırvat pivot Ante Zizic, sol omuz eklem çıkığı nedeniyle ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş GAİN takımımızın oyuncusu Ante Zizic, sol omuz akromiyoklaviküler eklem çıkığı sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat oldu. Ante Zizic'e, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından gerçekleştirilen artroskopik akromiyoklaviküler eklem çıkık tamiri sonrası oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır. Oyuncumuz Ante Zizic'e, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Zizic, Bahçeşehir Koleji ile oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali ikinci maçının 4. periyodunda sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Zizic Ameliyat Oldu - Son Dakika

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