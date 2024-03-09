Zonguldak Basket 67 Takımı Kadınlar Basketbol Ligi\'nde Şampiyon Oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin bitimine iki maç kala şampiyonluğunu ilan eden Zonguldak Basket 67 Takımı, taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde lider durumda yer alan Zonguldak Basket 67 Takımı, 28. hafta maçında karşılaştığı Urla Belediyespor'u 72-61 mağlup ederek bitime iki maç kala şampiyonluğu garantiledi.
Önümüzdeki sezon ING Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele verecek olan kadın basketbol takımı, Site Spor Salonu bahçesinde büyük bir coşkuyla karşılandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da karşılamada yer aldı.
Zonguldak Belediyesi Özel Kalem Müdürü Buğra Özçelik, otobüsten inen takım üyelerine çiçek takdim etti. Taraftarlar ise tezahüratlar eşliğinde takıma destek verdi. Burada açıklamada bulunan Yavuzyılmaz, "Siz maçın konsantrasyonuyla müthiş bir mücadele veriyordunuz. Gururla izledik. Siz başardınız. Helal olsun. Zonguldak'ın en kıymetli markalarının başında geliyorsunuz. Bunu siz başardınız" dedi.
"Taraftar ve halk bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı"
Takım kaptanı Betül Pehlivan da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir duygu. Bütün sezon bunun için uğraştık ve emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Taraftar ve halk bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Herkese teşekkür ediyorum. Süper Lig, daha zor bir lig. Ama yine de Zonguldak Basket 67 Takımı'nın başarılı olacağına eminim. Başarılar diliyorum. Taraftar birçok kulüpte olmayan bir ilgi. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Tekrar salon dolacak buna eminim" diye konuştu.
Önümüzdeki sezon Süper Lig'de başarıların artarak devam edeceğini söyleyen basketbolculardan Şenay Şale Sarısoy, "Öncelikle çok mutluyuz. Zonguldak halkının bize olan bu desteğinden keyif ve mutluluk duyuyoruz. Gururluyuz. Şampiyon olduk. İnşallah hep beraber haftaya kupa kaldıracağız. Mutlu ve gururluyuz. Artık Süper Lig'deyiz. Yeni bir oluşum olacak. İnşallah Süper Lig'de de başarılar artarak devam edecek. Avrupa maçları oynanacak" diye konuştu.
Takımın yardımcı antrenörü Oğulcan Şengül ise, "Çok gururluyuz. Bu şehre kupayı getirdik. Sezon başından bu yana size destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu şehirdeki herkes çok uğraştı. Herkesin çok büyük emeği var" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK
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