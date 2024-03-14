Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO'dan T200 Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyonluk - Son Dakika
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Spor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO'dan T200 Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyonluk

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO\'dan T200 Masters Tenis Turnuvası\'nda şampiyonluk

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bilal Emektar ve BESYO öğrencisi Suat Özsular, T200 Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyonluk elde etti. Emektar, 35+ Tek Erkekler kategorisinde birinci olurken, Özsular ise 18+ Tek Erkekler kategorisinde birinci oldu. ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, sporun üniversite için önemini vurgulayarak başarılarının devamını diledi.

14.03.2024 12:48  Güncelleme: 12:50
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bilal Emektar ve BESYO öğrencisi Suat Özsular T200 Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından Bartın Ali Güler Tenis Akademisi kortlarında düzenlenen T200 Masters Tenis Turnuvası'na katılan Dr. Öğr. Üyesi Bilal Emektar, 35+ Tek Erkekler kategorisinde şampiyonluk başarısı elde etti. ZBEÜ BESYO Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Suat Özsular ise 18+ Tek Erkekler kategorisinde şampiyon oldu.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversite olarak spora verdikleri değerin karşılığını görmenin gurur verici olduğunu dile getirerek Dr. Öğr. Üyesi Bilal Emektar'a ve Suat Özsular'a başarılarının devamını diledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO'dan T200 Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyonluk - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO'dan T200 Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyonluk - Son Dakika
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