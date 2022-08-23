Livanur'dan gümüş madalya - Son Dakika
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Livanur'dan gümüş madalya

23.08.2022 19:43
Livanur'dan gümüş madalya

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde madalyaya doymayan Livanur Tiryakioğlu, Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak Çaycuma'ya döndü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde madalyaya doymayan Livanur Tiryakioğlu, Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak Çaycuma'ya döndü.

Sinop İli Merkez Spor Salonu'nda 17-22 Ağustos tarihlerinde yapılan 73 ilden 764 kulüp ve 2000 sporcunun mücadele ettiği Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda +73 Bayanlar Kategorisinde Çaycuma TOGA Spor Kulübü Sporcusu Livanur Tiryakioğlu 2'nci oldu. Toga Spor Kulüp Başkanı Avukat Dilek Keleş; "Milli sporcumuz Livanur yoğun bir hazırlık döneminden geçerek hazırlandığımız Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bizleri tekrar gururlandırdı. İlçemizde taekwondo branşında minikler, yıldızlar, gençler, ümitler ve büyükler kategorisinde 200 sporcumuz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz'a, Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'e, Gençlik Spor İlçe Müdürü Şendoğan Kaya'ya teşekkür ederiz."

Çaycuma Togaspor Kulübü Antrenörü Kadir Bölükcü ise şunları söyledi; " Şampiyonadan sonra yaptığı açıklamada altyapıdan yetiştirmiş olduğumuz Sporcumuzla bir başarıya daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmalarımıza ara vermeden 2023 yılında yapılacak olan şampiyonalara ilimiz ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Zonguldak Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kara Yılmaz'a, Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürümüz Hakan Yüksel Spor hizmetleri Müdürümüz Serkan Keleş'e Çaycuma Gençlik Spor İlçe Müdürümüz Şendoğan Kaya'ya teşekkür ederim." - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Türkiye, Çaycuma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Livanur'dan gümüş madalya - Son Dakika

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