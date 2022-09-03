Oturarak Voleybol Gümüş Ligi'nde Türkiye, Letonya'yı 3-0 yendi - Son Dakika
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Oturarak Voleybol Gümüş Ligi'nde Türkiye, Letonya'yı 3-0 yendi

03.09.2022 15:06
Oturarak Voleybol Gümüş Ligi'nde Türkiye, Letonya'yı 3-0 yendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün başlayan Oturarak Voleybol Gümüş Ligi'nde, Türkiye Milli Takımı Letonya'yı 3-0 yendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün başlayan Oturarak Voleybol Gümüş Ligi'nde, Türkiye Milli Takımı Letonya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karadeniz Ereğli Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, Türkiye, Letonya, İtalya, Hollanda, Slovenya ve Polonya katılıyor.

Dün Slovenya ve İtalya'yı 3-0 yenen Türkiye, bugün Letonya ile karşılaştı.

Üçüncü maçında Letonya ile mücadele eden milli takım, setleri 25-20, 25-17 ve 25-22 üstün kapattı.

Karşılaşma sırasında belinden rahatsızlanan milli oyuncu Yunus Özbayhan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Avrupa'nın en iyi ikinci ligi statüsündeki organizasyonda şampiyon olan ülke, Altın Lig biletini alacak.

Organizasyon, yarın sona erecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Oturarak Voleybol Gümüş Ligi'nde Türkiye, Letonya'yı 3-0 yendi - Son Dakika

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