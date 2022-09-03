Üçüncü maçında Letonya ile mücadele eden milli takım, setleri 25-20, 25-17 ve 25-22 üstün kapattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Oturarak Voleybol Gümüş Ligi'nde Türkiye, Letonya'yı 3-0 yendi - Son Dakika

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