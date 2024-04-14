Zonguldak Kömürspor, Adıyaman Futbol Kulübü'nü 4-1 mağlup etti - Son Dakika
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Zonguldak Kömürspor, Adıyaman Futbol Kulübü'nü 4-1 mağlup etti

Zonguldak Kömürspor, Adıyaman Futbol Kulübü\'nü 4-1 mağlup etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 35. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Adıyaman Futbol Kulübü'nü 4-1 mağlup etti. Zonguldak Kömürspor'un gollerini Mehmet Gürkan Öztürk, Mümin Uyar (2) ve Fatih Bektaş attı. Adıyaman Futbol Kulübü'nün tek golünü ise Kerem Ersin kaydetti.

14.04.2024 17:56  Güncelleme: 17:59
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 35. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Adıyaman Futbol Kulübü'nü 4-1 mağlup etti.

Hakemler: Hakan Ülker, Burak Sami Şad, Gökmen Çambel

Zonguldak Kömürspor: Ogün Karakaya, Hakan Çevik, Özgür Güler, Mustafa Şengül (Necmi Çoban dk. 66), Ethem Pülgir (Mevlüt Çelik dk. 79), Ozan İsmail Koç, Mümin Uyar (Murat Erdemir dk. 66), Serhat Doğukan Taşdemir (Yusuf Buğra Koşal dk. 66), Mehmet Gürkan Öztürk, Okan Deniz (Fırat Sarı dk. 79), Fatih Bektaş

Adıyaman Futbol Kulübü: Yusuf Şükrü Sancaktar, Cenk Çalışkan (İsa Baltacı dk. 58), Muhammed Düzgüner, Emirhan Civelek (Kerem Ersin dk. 46), Gökmen Arduç (Yusuf Ensar Poyrazlı dk. 58), İbrahim Kıraç Gündüz (Mehmet Kaan Gündüz dk. 58), Vedat Yeşilkaya, Mehmet Şahin Sarı, Hüseyin Çakmak, Erhan Kaynar (Faruk Sağlık dk. 80), Musa Çelik

Goller: Mehmet Gürkan Öztürk (dk. 22), Mümin Uyar (dk. 48 ve 62), Fatih Bektaş (dk. 77) (Zonguldak Kömürspor), Kerem Ersin (dk. 72) (Adıyaman Futbol Kulübü)

Sarı kartlar: Mustafa Şengül, Ozan İsmail Koç (Zonguldak Kömürspor), Erhan Kaynar (Adıyaman Futbol Kulübü) - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor, Adıyaman Futbol Kulübü'nü 4-1 mağlup etti - Son Dakika

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