TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, Teknik Direktör Şenol Demir'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertliler, dış transfer çalışmalarında Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde forma giyen Embiya Ayyıldız, Beşiktaş Rezerv Takımı'nın formasını giyen Halil Çiçek ve 2.Lig ekibi Kırşehirspor'un tecrübeli kalecisi Ömer Kavurkacı'yı kadrosuna kattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Zonguldak Kömürspor, Beşiktaşlı oyuncuyu bitirdi - Son Dakika

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