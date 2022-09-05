Zonguldak Kömürspor, Beşiktaşlı oyuncuyu bitirdi - Son Dakika
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Zonguldak Kömürspor, Beşiktaşlı oyuncuyu bitirdi

05.09.2022 17:16
Zonguldak Kömürspor, Beşiktaşlı oyuncuyu bitirdi

Zonguldak Kömürspor, dış transfer çalışmalarında Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde forma giyen Embiya Ayyıldız, Beşiktaş Rezerv Takımı'nın formasını giyen Halil Çiçek ve 2.Lig ekibi Kırşehirspor'un tecrübeli kalecisi Ömer Kavurkacı'yı transfer etti.

Zonguldak Kömürspor, dış transfer çalışmalarında Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde forma giyen Embiya Ayyıldız, Beşiktaş Rezerv Takımı'nın formasını giyen Halil Çiçek ve 2.Lig ekibi Kırşehirspor'un tecrübeli kalecisi Ömer Kavurkacı'yı transfer etti.

TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, Teknik Direktör Şenol Demir'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertliler, dış transfer çalışmalarında Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde forma giyen Embiya Ayyıldız, Beşiktaş Rezerv Takımı'nın formasını giyen Halil Çiçek ve 2.Lig ekibi Kırşehirspor'un tecrübeli kalecisi Ömer Kavurkacı'yı kadrosuna kattı.

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Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Kırşehirspor, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor, Beşiktaşlı oyuncuyu bitirdi - Son Dakika

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