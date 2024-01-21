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Zonguldak Kömürspor, evinde 1461 Trabzon FK'ya mağlup oldu - Son Dakika
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Zonguldak Kömürspor, evinde 1461 Trabzon FK'ya mağlup oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. haftasında Zonguldak Kömürspor, evinde karşılaştığı 1461 Trabzon FK'ya 4-2 mağlup oldu. Maçta Zonguldak Kömürspor'dan Mehmet Gürkan Öztürk penaltıdan gol atarken, 1461 Trabzon FK'dan Ali Han Tunçer, Atabey Çiçek, Hakan Yeşil ve Buğrahan Karslı gol kaydettiler. 1461 Trabzon FK'dan Hurşit Taşçı kırmızı kart gördü.

Zonguldak Kömürspor, evinde 1461 Trabzon FK\'ya mağlup oldu
21.01.2024 - 17:15,
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. haftasında Zonguldak Kömürspor, evinde karşılaştığı 1461 Trabzon FK'ya 4-2 mağlup oldu.

Hakemler: Lütfullah Aslan, Burak Gültek, Metin Ekren

Zonguldak Kömürspor: Ozan Özşen, Fuat Yaman, Hakan Çevik, Mümin Uyar (Serhat Ahmetoğlu dk. 46), Serhat Doğukan Taşdemir (Emirhan Kocasoy dk. 68), Ömer Şahbaş, Murat Erdemir, Fırat Sarı, Osman Burak Destan (Yusuf Bura Koşal dk. 40), Mehmet Gürkan Öztürk, Fatih Bektaş

1461 Trabzon FK: Ömer Kahveci, Buğrahan Karslı, Fatih Selimhan Solmaz, Abdulkadir Korkut (Eren Bektaş dk. 88), Abdurrahman Emir Alagöz, Tunahan Ergül (Emirhan Zaman dk. 75), İlhan Depe (Behlül Aydın dk. 87), Hakan Yeşil, Ali Han Tunçer (Bahadır Erol dk. 57), Atabey Çiçek (Batuhan Kör dk. 75), Hurşit Taşçı

Goller: Mehmet Gürkan Öztürk (dk. 56 pen) (Zonguldak Kömürspor), Ali Han Tunçer (dk. 3), Atabey Çiçek (dk. 24), Hakan Yeşil (dk. 42), Buğrahan Karslı (dk. 90 k.k.) (1461 Trabzon)

Kırmızı kart: Hurşit Taşçı (dk. 54) (1461 Trabzon FK)

Sarı kartlar: Mümin Uyar (Zonguldak Kömürspor), Hurşit Taşçı, Abdulkadir Korkut, Abdurrahman Emin Alagöz (1461 Trabzon FK) - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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