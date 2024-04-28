Zonguldak Kömürspor, Kırşehirspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Zonguldak Kömürspor, Kırşehirspor'u mağlup etti

Zonguldak Kömürspor, Kırşehirspor\'u mağlup etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında karşılaştığı Kırşehirspor'u 3-2 mağlup etti. Maçta Zonguldak Kömürspor'dan Mevlüt Çelik kırmızı kart gördü.

28.04.2024 19:18
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında karşılaştığı Kırşehirspor'u 3-2 mağlup etti.

Hakemler: Safa Yılmaz, Mücahit Değermenci, Buğra Can Semercioğlu

Zonguldak Kömürspor: Ogün Karakaya, Özgür Güler, Mevlüt Çelik, Mustafa Şengül, Mümin Uyar, Serhat Doğukan Taşdemir (Murat Erdemir dk. 78), Fırat Sarı, Necmi Çoban (Abdul Kadir Dursun dk. 64), Mehmet Gürkan Öztürk, Okan Deniz (Ömer Şahbaş dk. 72), Fatih Bektaş (Emirhan Kocasoy dk. 77)

Kırşehirspor: Siraç Tüfekçi (Ahmet Yasin Güzel dk. 89), Hüseyin Solaklı, İsmail Karakaş, Görkem Akdere, Nurullah Serbest, Furkan Tütüncü, Arda Kurt, Selimcan Temel, Eser Koçak (Kerim Dağcı dk. 81), Fatih Üge, Hüseyin Ekici

Goller: Mehmet Gürkan Öztürk (dk. 22, 32), Fatih Bektaş (dk. 47) (Zonguldak Kömürspor), Fatih Üge (dk. 72), Furkan Tütüncü (dk. 90+2) (Kırşehirspor)

Kırmızı Kart: Mevlüt Çelik (dk. 70) (Zonguldak Kömürspor)

Sarı kartlar: Mehmet Gürkan Öztürk (Zonguldak Kömürspor), Furkan Tütüncü, Selimcan Temel, Kerim Dağcı (Kırşehirspor) - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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