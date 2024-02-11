Zonguldak Kömürspor, Van Spor FK'ya 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Zonguldak Kömürspor, Van Spor FK'ya 2-1 mağlup oldu

Zonguldak Kömürspor, Van Spor FK\'ya 2-1 mağlup oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında karşılaştığı Van Spor FK'ya 2-1 mağlup oldu. Maçta Zonguldak Kömürspor'un golünü Özgür Güler atarken, Van Spor FK'nın gollerini Sinan Kurumuş ve Metincan Cici kaydetti.

11.02.2024 18:14
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında karşılaştığı Van Spor FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Hakemler: Doğukan Yıldırım, Mustafa Onur Özgenç, Şeyhmus Baysal

Zonguldak Kömürspor: Ogün Karakaya, Hakan Çevik, Özgür Güler, Mustafa Şengül, Ethem Pülgir, Ozan İsmail Koç (Murat Erdemir dk. 67), Mümin Uyar (Ömer Şahbaş dk. 74), Serhat Doğukan Taşrdemir (Fırat Sarı dk. 70), Mehmet Gürkan Öztürk, Okan Deniz, Fatih Bektaş

Van Spor FK: Nurullah Aslan, Ahmet Eren, Furkan Sakı, Burak Kavlak, Hasan Bilal (Alpay Koçaklı dk. 66), Emre Oymak (Metincan Cici dk. 67), Erdem Seçgin (Muhammed Ali Doğan dk. 79), Medeni Bingöl (Miraç Acer dk. 79), Muhammed Gönülaçar, Harun Kavaklıdere (Bahattin Berke Demircan dk. 87), Sinan Kurumuş

Goller: Özgür Güler (dk. 81) (Zonguldak Kömürspor), Sinan Kurumuş (dk. 90), Metincan Cici (dk. 90+2) (Van Spor FK)

Sarı kartlar: Hakan Çevik, Mustafa Şengül, Ethem Pülgir, Mümin Uyar (Zonguldak Kömürspor), Emre Oymak, Sinan Kurumuş (Van Spor FK) - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Zonguldak Kömürspor, Van Spor FK'ya 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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