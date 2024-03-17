- Zonguldak Spor Basket 67 Takımı, şampiyonluk kupasını kaldırdı
ZONGULDAK - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Zonguldak Spor Basket 67 Takımı, ligin bitimine bir hafta kala ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. Takım, kupa kaldırarak şampiyonluk coşkusu yaşadı.
Zonguldak Spor Basket 67 Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 29. haftasında ÇBK Gelişim'i konuk etti. Maçtan 75-49 galip gelen takım, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek kupa kaldırdı.
İç sahada 15'te 15 galibiyet serisi elde eden takıma; son haftada karşılaşacağı Tourism Boğaziçi Basketbol Takımı'nın ligden çekilmesi nedeniyle TBF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar gereği şampiyonluk kupası takdim edildi.
Site Spor Salonu'nda oynanan müsabaka sonrasında kutlama töreni gerçekleştirildi. Ligler Direktörü Nilay Kartaltepe tarafından madalyaları takdim edilen Zonguldak Spor Basket 67 Takımı'na, şampiyonluk kupasını ise Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı verdi.
Zonguldak Spor Basket 67 Takımı Yönetim Kurulu Başkanı Kanat Tan mutluluğunu ifade ederek, "Yıllar sonra bu kupayı buraya getirdiğimiz için çok mutluyum. Şu anda kelimeler yetmiyor. Bu memleket her şeyin en iyisini hak ediyor. İlk günden bu yana çok inandık. Karadeniz bölgesinin tek takımıyız. Bu şehir her zaman en iyisini hak ediyor. Bu şehre kupa getirdiğimiz için çok mutluyum. Artık destek bekliyoruz. İnşallah daha güzel kupalar kazanırız" dedi.
Şampiyon olan takımını alkışlayan antrenör Barış Güney de, "Bütün şehir bir araya geldik. Olmaz denilen oldu. Başardık, Süper Lig'deyiz" diye konuştu.
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Zonguldak Spor Basket 67, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezon bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyerek kupasını aldı. İki yıl önce kurulan ve ilk sezonunda Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde play-off ikincisi olan Zonguldak temsilcisi, liderliği 17 hafta boyunca koruyarak şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı'nın elinden alan takım, gelecek sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.
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