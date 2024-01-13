Zonguldak\'ta Amatör Futbol Müsabakaları Ertelendi

12:01 •
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Zonguldak Futbol İl Tertip Komitesi yaptığı açıklama ile bütün amatör müsabakaların ertelendiğini açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde;
"İlimiz ve ilçelerindeki kötü hava şartları nedeniyle bugün (13 ocak 2024 cumartesi) oynanması gereken tüm amator futbol müsabakaları ertelenmiştir. Pazar günü oynanacak müsabakalar ile ilgili bilgilendirme daha sonra yapılacaktır." - ZONGULDAK
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