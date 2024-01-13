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Zonguldak'ta Amatör Futbol Müsabakaları Ertelendi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Amatör Futbol Müsabakaları Ertelendi

Zonguldak Futbol İl Tertip Komitesi, kötü hava şartları nedeniyle tüm amatör futbol müsabakalarının ertelendiğini duyurdu. Pazar günü oynanacak müsabakalar hakkında bilgilendirme daha sonra yapılacak.

Zonguldak\'ta Amatör Futbol Müsabakaları Ertelendi
13.01.2024 - 11:11,  Güncelleme: 11:15
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Zonguldak Futbol İl Tertip Komitesi yaptığı açıklama ile bütün amatör müsabakaların ertelendiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"İlimiz ve ilçelerindeki kötü hava şartları nedeniyle bugün (13 ocak 2024 cumartesi) oynanması gereken tüm amator futbol müsabakaları ertelenmiştir. Pazar günü oynanacak müsabakalar ile ilgili bilgilendirme daha sonra yapılacaktır." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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