Zonguldak'ta İller Arası 34. Voleybol Turnuvası başladı - Son Dakika

Zonguldak'ta düzenlenen İller Arası 34. Voleybol Turnuvası'nın 1. grup müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğünce Site Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Zonguldak, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Kastamonu, Çorum ve Bilecik'ten 8 takım katıldı.

Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, tüm takımlara başarı diledi.

1. grup müsabakalarıyla başlayan turnuva, 25 Mart'a kadar sürecek.

A ve B Grubu'nda şampiyon olan takımlar, 9-20 Mayıs'ta Kırşehir'de yapılacak final müsabakalarına katılacak.