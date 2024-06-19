Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü 73. Yılını Türkiye Şampiyonası ile Kutluyor

Spor

Zonguldak'ta 1951 yılında kurulan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü 73. yılını Türkiye Şampiyonası ile kutlayacak.

Ereğli Kömürleri İşletmesi (EKİ) Müessese Müdürü Osman Zeki Yerdelen Başkanlığında 1951 yılında halen faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğü tarihi tesiste kurulan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü bu yıl kuruluşunun 73,yılını kutluyor. 73 yıldır yetiştirdiği tenisçiler, tenis hakemleri ve antrenörler ile büyük başarılar yakalayan, Türkiye şampiyonları, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda görev alan tenis hakemleri ve tenis antrenörleri çıkaran Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü Zonguldak ve Türkiye tenis tarihinde önemli bir yere sahip.

Zonguldak şehrindeki 6 yaşındaki çocuklardan başlayarak her yaştaki tenis oyuncusuna hizmet veren Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü tarihi tesislerinde düzenlediği önemli organizasyonlarla da adından söz ettiriyor.

Bu büyük organizasyonlardan biri de 23 Haziran'da Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün 73 yıllık tarihi tesislerinde başlayacak olan Türkiye Tenis Federasyonu Zonguldak 73.Yıl T100 Masters Tenis Turnuvası olacak. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelecek olan 18 Yaştan başlayarak 55 yaş üstündeki 75 tenisçi turnuvada mücadele ederek puan kazanmak ve klasmanda üst sıralara tırmanmak için ter dökecek.

23 Haziran pazar günü başlayarak 30 Haziran'a kadar devam edecek olan bu önemli organizasyon tenis severlere daima kapıları açık olan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen büyük spor organizasyonlarından biri olarak tarihteki yerini alacak. - ZONGULDAK