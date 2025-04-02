Zonguldakspor FK, Edirnespor\'u 2-1 Yendi

TFF 3. Lig 21. hafta erteleme maçında Zonguldakspor FK, sahasında Edirnespor'u 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Mustafa Ünver, Mustafa Tosun, Şükrü Mert
Zonguldakspor FK: Erkan Anapa, Ethem Pülgir, Gökhan Meral, Güney Gençel, Fatih Yiğit Şanlıtürk (Ali Arda Bulut dk. 90), Necati Bilgiç (Yiğit Kotan dk. 84), Mehmet Alaeddinoğlu (Mümin Uyar dk. 85), Yusuf Emre Alyaprak, Onur Arı (Arda Akgül dk. 90), Umut Ayar, Arda Görmüş
Teknik Direktör: Bülent Demirkanlı
Edirnespor: Orhan Kurşun, Oğulcan Şahin (İhsan Furkan Deniz dk. 32), Mehmet Taşçı, Alperen Özşahin (Mustafa Emre Yalçınkaya dk. 73), Ümit Can Tokcu, Cumhur Yılmaztürk, Batuhan Tunçay, Emir Özsoy (Turan Yılmaz dk. 32), Berat Eyüpoğlu (Atakan Gündüz dk. 8), Yakup Ramazan Zorlu, Efe Yüceer (Tahsin Demiran dk. 73)
Teknik Direktör: Murat Parlak
Goller: Onur Arı (dk. 29 ve 70) (Zonguldakspor FK), Mehmet Taşçı (dk. 84) (Edirnespor)
Sarı kartlar: Ethem Pülgir, Arda Görmüş (Zonguldakspor FK), Alperen Özşahin, İhsan Furkan Deniz (Edirnespor) - ZONGULDAK
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