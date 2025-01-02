Umman, Suudi Arabistan'ı Körfez Uluslar Kupası yarı finalinde 2-1 mağlup etti. Maçta Halil Umut Meler düdük çalarken ilk olarak 34. dakikada Umman'dan Rabia Al-Alawi kırmızı kart gördü. Maç oldukça fazla uzarken 90+10'da Abdalellah Hawsawi kırmızı kart gördü ve Suudi Arabistan da maçı 10 kişi tamamladı.
Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard, mağlubiyetin ardından saha kenarında soyunma odasına giden Halil Umut Meler'in yanına giderek tepki gösterdi. Fransız teknik adam eliyle Meler'e sahadan bir noktayı işaret ederken güçlükle sakinleştirildi.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin mutlu sona ulaşırken Messi ve arkadaşları tek mağlubiyetlerini Herve Renard'ın yönettiği Suudi Arabistan'dan almıştı. Turnuvanın başında Arabistan, Arjantin'i 2-1 mağlup etmiş ve Renard, tüm dünyada adından söz ettirmişti.
Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Renard Halil Umut Meler'in performansını beğenmediğini belirterek golün iptal edilmesinin hata olduğunu ve bu kararın galibiyet almalarına engel olduğunu söyledi.
Son Dakika › Spor › Zor tuttular: Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan'da büyük şok - Son Dakika
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