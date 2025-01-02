Zor tuttular: Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan'da büyük şok - Son Dakika
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Zor tuttular: Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan'da büyük şok

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Körfez Uluslar Kupası yarı finalinde Umman ve Suudi Arabistan karşılaştı. Maçı Umman 2-1 kazandı. Karşılaşmayı yöneten hakem Halil Umut Meler, Fransız teknik direktör Herve Renard'ın tepkisini çekti. Renard, maçın ardından Meler'in yanına giderek tepki gösterdi. O anlar kameralara yansıdı.

02.01.2025 13:19  Güncelleme: 13:25
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Umman, Suudi ArabistanKörfez Uluslar Kupası yarı finalinde 2-1 mağlup etti. Maçta Halil Umut Meler düdük çalarken ilk olarak 34. dakikada Umman'dan Rabia Al-Alawi kırmızı kart gördü. Maç oldukça fazla uzarken 90+10'da Abdalellah Hawsawi kırmızı kart gördü ve Suudi Arabistan da maçı 10 kişi tamamladı.

HALİL UMUT MELER'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard, mağlubiyetin ardından saha kenarında soyunma odasına giden Halil Umut Meler'in yanına giderek tepki gösterdi. Fransız teknik adam eliyle Meler'e sahadan bir noktayı işaret ederken güçlükle sakinleştirildi.

DÜNYA KUPASINA DAMGA VURMUŞTU

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin mutlu sona ulaşırken Messi ve arkadaşları tek mağlubiyetlerini Herve Renard'ın yönettiği Suudi Arabistan'dan almıştı. Turnuvanın başında Arabistan, Arjantin'i 2-1 mağlup etmiş ve Renard, tüm dünyada adından söz ettirmişti.

"GALİBİYET ALMAMIZA ENGEL OLDU"

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Renard Halil Umut Meler'in performansını beğenmediğini belirterek golün iptal edilmesinin hata olduğunu ve bu kararın galibiyet almalarına engel olduğunu söyledi.

Zor tuttular: Halil Umut Meler\'e Suudi Arabistan\'da büyük şok

Halil Umut Meler, Suudi Arabistan, Uluslararası, Körfez, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zor tuttular: Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan'da büyük şok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çelikk:
    Az Bile Yapmışlar. Adi Adam 22 4 Yanıtla
  • Emin Erol:
    demek ki fenerbahçe haklıymış 13 4 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Boşuna dayak yemiyor. 7 1 Yanıtla
  • Muammer Özdemir:
    Arabistan mali neyine şikayet ediyor rakibi 70 dakika 10 kişi oynadı Arap mallarından daha fazla pozisyonu var hakemlik hiç bir şey yok net 1 4 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    bi tokat eksik :) 0 0 Yanıtla
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