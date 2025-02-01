Zubkov Trabzonspor İçin Şehre Geldi

Spor

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için kente geldi.

Akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gelen Zubkov, hava limanına gelen bordo-mavili taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Görüşme ve sağlık kontrollerinin ardından Zubkov için imza töreni düzenlenecek.