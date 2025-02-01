Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için kente geldi.
Akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon'a gelen Zubkov, hava limanına gelen bordo-mavili taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
Görüşme ve sağlık kontrollerinin ardından Zubkov için imza töreni düzenlenecek.
Son Dakika › Spor › Zubkov Trabzonspor İçin Şehre Geldi - Son Dakika
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