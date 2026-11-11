Ağrı Taşlıçay Kaymakamı Kılıç, Yeltepe köyünde öğrencileri ve köylüleri dinledi

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, Yeltepe köyünü ziyaret ederek vatandaşlarımız ve öğrencilerimizle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında köy okulunu ziyaret eden Kaymakam Kübra Baka Kılıç, öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti, eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra köy sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Kübra Baka Kılıç, vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinledi. Köy muhtarıyla da görüş alışverişinde bulunan Kaymakam Kılıç, köyün genel durumu, mevcut ihtiyaçları ve hayata geçirilebilecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın ve yerinde tespitlerde bulunmanın önemine değinen Kaymakam Baka Kılıç, köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Haber: Servet Arslan