Taşlıçay'da Millî Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar Kaymakam Kılıç'la toprağa dikildi - Son Dakika
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Taşlıçay'da Millî Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar Kaymakam Kılıç'la toprağa dikildi

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Taşlıçay\'da Millî Ağaçlandırma Günü\'nde fidanlar Kaymakam Kılıç\'la toprağa dikildi
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Taşlıçay'da 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü nedeniyle fidan dikim etkinliği yapıldı. Kaymakam Kübra Baka Kılıç'ın da katıldığı etkinlikte vatandaşlar ve kamu kurumlarının temsilcileri fidan dikerek daha yeşil bir Taşlıçay için çevre bilincine dikkat çekti.

Taşlıçay’da 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü Kapsamında Fidanlar Toprakla Buluştu

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Taşlıçay’da fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Taşlıçay'da Millî Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar Kaymakam Kılıç'la toprağa dikildi

Kaymakam Kübra BAKA KILIÇ’ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte; vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelerek fidanları toprakla buluşturdu.

Taşlıçay'da Millî Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar Kaymakam Kılıç'la toprağa dikildi

Daha yeşil bir Taşlıçay oluşturmak, çevre bilincini güçlendirmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, doğanın korunması ve ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekildi.

Etkinliğe katılım sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür edilerek dikilen fidanların geleceğe nefes, yarınlara umut olması temennisinde bulunuldu.

Taşlıçay'da Millî Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar Kaymakam Kılıç'la toprağa dikildi

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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SON DAKİKA: Taşlıçay'da Millî Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar Kaymakam Kılıç'la toprağa dikildi - Son Dakika
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