Taşlıçay\'da Millî Ağaçlandırma Günü\'nde fidanlar Kaymakam Kılıç\'la toprağa dikildi

Taşlıçay'da Millî Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar Kaymakam Kılıç'la toprağa dikildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Taşlıçay'da 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü nedeniyle fidan dikim etkinliği yapıldı. Kaymakam Kübra Baka Kılıç'ın da katıldığı etkinlikte vatandaşlar ve kamu kurumlarının temsilcileri fidan dikerek daha yeşil bir Taşlıçay için çevre bilincine dikkat çekti.
Taşlıçay’da 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü Kapsamında Fidanlar Toprakla Buluştu
11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Taşlıçay’da fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Kaymakam Kübra BAKA KILIÇ’ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte; vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelerek fidanları toprakla buluşturdu.
Daha yeşil bir Taşlıçay oluşturmak, çevre bilincini güçlendirmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, doğanın korunması ve ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekildi.
Etkinliğe katılım sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür edilerek dikilen fidanların geleceğe nefes, yarınlara umut olması temennisinde bulunuldu.
Haber: Servet Arslan
Kaynak: Haber Platformu
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