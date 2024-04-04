Son yıllarda otomobil pazarında önemli değişiklikler yaşandı. Özellikle elektrikli araçların giderek yaygınlaşmasıyla birlikte rekabet başka bir seviyeye taşındı. Bu, üreticilerin satış adedini de etkiliyor. Peki 2023'te en çok satan otomobil üreticileri hangileri? İşte liste…
2023'te dünyada en çok satan otomobil üreticileri
Car Industry Analysis tarafından paylaşılan listeye baktığımızda zirvede Toyota'nın yer aldığını görüyoruz. Hemen ardından onu Volkswagen, Ford, Hyundai, Honda, Nissan ve Kia markaları takip ediyor. Suzuki, BYD ve Chevrolet de ilk 10'da yer alıyor.
2023'te dünyada en çok satan otomobil üreticileri şu şekilde sıralandı;
Listeye yakından baktığımızda Tesla'nın Renault ve BYD gibi üreticileri geride bıraktığını görüyoruz. BYD ise Mercedes'i ilk 10 sıralamasından çıkarmış. Bunun dışında Volvo ve Citroen gibi üreticiler de ilk 100'de yer alıyor. Peki Togg ne durumda? Mart ayının en çok satılan sıfır otomobilleri! Togg kaçıncı sırada? Verilere göre Togg, 2023 yılı boyunca 19 bin 583 satış gerçekleştirerek 117. sıraya adını yazdırdı. Yerli üreticinin hemen önünde Force, sonrasında ise Hycan yer alıyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir üretici var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › 2023'te En Çok Satan Otomobil Üreticileri - Son Dakika Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen çalıştayda dijital zorbalık konusu ele alındı. Çalıştayda teknolojinin faydaları ve riskleri tartışıldı. Öğrencilerin sağlıklı bir şekilde geleceğe ilerlemesi için önlemler alınması gerektiği vurgulandı. Çalıştayın önemi ve sonuçları üzerine konuşmalar yapıldı. Vestel, mobilite ve enerji depolama alanlarında yeni bir adım atarak Vestel Mobilite adı altında çalışmalarını birleştirdi. Şirket, elektrikli araçlar, şarj istasyonları ve batarya depolama sistemleri gibi geleceğin teknolojilerine odaklanarak şirket değerini milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyor. Vestel Mobilite ile elektrikli araç pazarının büyümesi ve enerji depolama çözümlerinde liderlik amaçlanıyor. TECNO, MWC 2024 etkinliğinde CAMON 30 Premier modelini duyurduktan sonra CAMON 30, CAMON 30 5G ve CAMON 30 Pro 5G modellerini tanıttı. Bütçe dostu cihazlar sunmayı hedefleyen TECNO, CAMON 30 serisinde MediaTek Dimensity 8200 işlemci, Sony IMX890 sensörü, 50 Megapiksel geniş açılı kamera gibi özellikler sunuyor. Serinin fiyatları ise TECNO CAMON 30 PRO 5G için 407 dolar, TECNO CAMON 30 5G için 342 dolar ve TECNO CAMON 30 için 243 dolar olarak belirlendi. Apple, eylül ayında tanıtacağı iPhone 16 serisi için geri sayıma başladı. Yeni modellerin tasarımı, Sonny Dickson tarafından paylaşılan maket görselleriyle ortaya çıktı. Görsellerde, telefonların arka kısımlarında dikey olarak yerleştirilen kameralar ve Eylem Düğmesinin tüm modellerde bulunacağı görülüyor. Ancak bu bilgilerin henüz iddialardan ibaret olduğu belirtiliyor. Xiaomi'nin sektördeki çalışmalarını sürdürdüğü Redmi 13 modeli, IMEI ve FCC veri tabanında ortaya çıktı. Telefonun MediaTek Helio G88 işlemciye sahip olacağı ve benzer bir takvimle tanıtılacağı belirtiliyor. Redmi 12'nin özellikleri de paylaşıldı. Google, yapay zeka teknolojileriyle geliştirilen ek yetenekler için kullanıcılardan ücret almak istiyor. Şirket, Google Workspace gibi abonelik hizmetlerine yapay zeka destekli aramayı dahil etmeyi araştırıyor. Bu hamle, Google'ın yapay zeka alanındaki rekabetten daha fazla para kazanmasını sağlayabilir. Huawei'nin P70 serisi telefonlarının tanıtım etkinliği iptal edildi. Ancak, Çinli firma hala cihazlar için sipariş almaya devam ediyor. Serinin tanıtım tarihi belirsiz olsa da, yaklaşık olarak bu ay ya da mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Geekbench veri tabanında görünen P70 modeli, 12 GB RAM ve Android 12 işletim sistemiyle geleceği doğrulandı. Ayrıca, telefonun Kirin 9000s işlemci ve üçgen kamera kurulumu gibi özelliklere sahip olması bekleniyor. vivo V30 SE, V2327 model numarasıyla tanıtım öncesi Google Play Console'da ortaya çıktı. Liste, akıllı telefonun kilit teknik özelliklerini gözler önüne sererken, performans gibi konularda ise akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Modelde kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno (Snapdragon 4 Gen 2) grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefonun Google Play Console aracılığıyla belli olan tüm teknik özellikleri ise şöyle; Ekran Çözünürlüğü: 1080×2400, 440 ppi piksel yoğunluğu, İşletim Sistemi: Android 14, vivo'nun Funtouch OS 14 arayüzü ile, İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, Ekran: 6.67 inç, 120 Hz AMOLED dokunmatik ekran, RAM: 6 veya 8 GB, Depolama: 128 GB, genişletilebilir, Arka Kamera: 50 MP ana sensör ile çift arka kamera sistemi, Pil: 5,000 mAh, 44W veya 80W hızlı şarj desteği. Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen sıfır atık yarışmasında Niğde Yeşilgölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Emirhan Esen, Türkiye birincisi oldu. Yarışmada 81 ilden 495 il birincisi arasından 12 eser, 6 proje ve 81 okul ödül almaya hak kazandı. Emirhan Esen, atık materyalleri sanat eseri olarak değerlendiren bir projeyle birinci oldu.
SıraMarkaSatış Adedi1Toyota9 milyon 483 bin 1372Volkswagen5 milyon 276 bin 2003Ford4 milyon 246 bin4Hyundai3 milyon 993 bin 1795Honda3 milyon 854 bin6Nissan3 milyon 290 bin 2717Kia3 milyon 87 bin 3848Suzuki3 milyon 72 bin 8249BYD2 milyon 885 bin 6610Chevrolet2 milyon 790 bin11Mercedes2 milyon 491 bin 60012BMW2 milyon 252 bin 79313Changan1 milyon 899 bin 38214Audi1 milyon 895 bin 24015Tesla1 milyon 808 bin 58116Renault1 milyon 570 bin 72817Wuling1 milyon 351 bin 42518Fiat1 milyon 350 bin19Geely1 milyon 341 bin 6520Chery1 milyon 311 bin 361116Force20 bin117Togg19 bin 583118Hycan18 bin 559
Listeye yakından baktığımızda Tesla'nın Renault ve BYD gibi üreticileri geride bıraktığını görüyoruz. BYD ise Mercedes'i ilk 10 sıralamasından çıkarmış. Bunun dışında Volvo ve Citroen gibi üreticiler de ilk 100'de yer alıyor. Peki Togg ne durumda?
Mart ayının en çok satılan sıfır otomobilleri!
Togg kaçıncı sırada?
Verilere göre Togg, 2023 yılı boyunca 19 bin 583 satış gerçekleştirerek 117. sıraya adını yazdırdı. Yerli üreticinin hemen önünde Force, sonrasında ise Hycan yer alıyor.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir üretici var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › 2023'te En Çok Satan Otomobil Üreticileri - Son Dakika
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen çalıştayda dijital zorbalık konusu ele alındı. Çalıştayda teknolojinin faydaları ve riskleri tartışıldı. Öğrencilerin sağlıklı bir şekilde geleceğe ilerlemesi için önlemler alınması gerektiği vurgulandı. Çalıştayın önemi ve sonuçları üzerine konuşmalar yapıldı.
Vestel, mobilite ve enerji depolama alanlarında yeni bir adım atarak Vestel Mobilite adı altında çalışmalarını birleştirdi. Şirket, elektrikli araçlar, şarj istasyonları ve batarya depolama sistemleri gibi geleceğin teknolojilerine odaklanarak şirket değerini milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyor. Vestel Mobilite ile elektrikli araç pazarının büyümesi ve enerji depolama çözümlerinde liderlik amaçlanıyor.
TECNO, MWC 2024 etkinliğinde CAMON 30 Premier modelini duyurduktan sonra CAMON 30, CAMON 30 5G ve CAMON 30 Pro 5G modellerini tanıttı. Bütçe dostu cihazlar sunmayı hedefleyen TECNO, CAMON 30 serisinde MediaTek Dimensity 8200 işlemci, Sony IMX890 sensörü, 50 Megapiksel geniş açılı kamera gibi özellikler sunuyor. Serinin fiyatları ise TECNO CAMON 30 PRO 5G için 407 dolar, TECNO CAMON 30 5G için 342 dolar ve TECNO CAMON 30 için 243 dolar olarak belirlendi.
Apple, eylül ayında tanıtacağı iPhone 16 serisi için geri sayıma başladı. Yeni modellerin tasarımı, Sonny Dickson tarafından paylaşılan maket görselleriyle ortaya çıktı. Görsellerde, telefonların arka kısımlarında dikey olarak yerleştirilen kameralar ve Eylem Düğmesinin tüm modellerde bulunacağı görülüyor. Ancak bu bilgilerin henüz iddialardan ibaret olduğu belirtiliyor.
Xiaomi'nin sektördeki çalışmalarını sürdürdüğü Redmi 13 modeli, IMEI ve FCC veri tabanında ortaya çıktı. Telefonun MediaTek Helio G88 işlemciye sahip olacağı ve benzer bir takvimle tanıtılacağı belirtiliyor. Redmi 12'nin özellikleri de paylaşıldı.
Google, yapay zeka teknolojileriyle geliştirilen ek yetenekler için kullanıcılardan ücret almak istiyor. Şirket, Google Workspace gibi abonelik hizmetlerine yapay zeka destekli aramayı dahil etmeyi araştırıyor. Bu hamle, Google'ın yapay zeka alanındaki rekabetten daha fazla para kazanmasını sağlayabilir.
Huawei'nin P70 serisi telefonlarının tanıtım etkinliği iptal edildi. Ancak, Çinli firma hala cihazlar için sipariş almaya devam ediyor. Serinin tanıtım tarihi belirsiz olsa da, yaklaşık olarak bu ay ya da mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Geekbench veri tabanında görünen P70 modeli, 12 GB RAM ve Android 12 işletim sistemiyle geleceği doğrulandı. Ayrıca, telefonun Kirin 9000s işlemci ve üçgen kamera kurulumu gibi özelliklere sahip olması bekleniyor.
vivo V30 SE, V2327 model numarasıyla tanıtım öncesi Google Play Console'da ortaya çıktı. Liste, akıllı telefonun kilit teknik özelliklerini gözler önüne sererken, performans gibi konularda ise akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Modelde kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno (Snapdragon 4 Gen 2) grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefonun Google Play Console aracılığıyla belli olan tüm teknik özellikleri ise şöyle; Ekran Çözünürlüğü: 1080×2400, 440 ppi piksel yoğunluğu, İşletim Sistemi: Android 14, vivo'nun Funtouch OS 14 arayüzü ile, İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, Ekran: 6.67 inç, 120 Hz AMOLED dokunmatik ekran, RAM: 6 veya 8 GB, Depolama: 128 GB, genişletilebilir, Arka Kamera: 50 MP ana sensör ile çift arka kamera sistemi, Pil: 5,000 mAh, 44W veya 80W hızlı şarj desteği.
Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen sıfır atık yarışmasında Niğde Yeşilgölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Emirhan Esen, Türkiye birincisi oldu. Yarışmada 81 ilden 495 il birincisi arasından 12 eser, 6 proje ve 81 okul ödül almaya hak kazandı. Emirhan Esen, atık materyalleri sanat eseri olarak değerlendiren bir projeyle birinci oldu.
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