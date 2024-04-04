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Son yıllarda otomobil pazarında önemli değişiklikler yaşandı. Özellikle elektrikli araçların giderek yaygınlaşmasıyla birlikte rekabet başka bir seviyeye taşındı. Bu, üreticilerin satış adedini de etkiliyor. Peki 2023'te en çok satan otomobil üreticileri hangileri? İşte liste…

2023'te dünyada en çok satan otomobil üreticileri

Car Industry Analysis tarafından paylaşılan listeye baktığımızda zirvede Toyota'nın yer aldığını görüyoruz. Hemen ardından onu Volkswagen, Ford, Hyundai, Honda, Nissan ve Kia markaları takip ediyor. Suzuki, BYD ve Chevrolet de ilk 10'da yer alıyor.

2023'te dünyada en çok satan otomobil üreticileri şu şekilde sıralandı;