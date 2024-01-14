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2023 Yılında Steam'de En Çok Gelir Sağlayan Oyunlar - Son Dakika
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2023 Yılında Steam'de En Çok Gelir Sağlayan Oyunlar

2023 yılında Steam üzerinden geliştiricisine en çok gelir sağlayan oyunlar belirlendi. Baldur's Gate 3, 657 milyon dolarlık geliriyle birinci sırada yer alırken, Hogwarts Legacy ve Starfield da dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı.

2023 Yılında Steam\'de En Çok Gelir Sağlayan Oyunlar
14.01.2024 - 14:29,
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2023 yılı, oyun dünyası için dolu dolu geçti. Birçok yeni oyun piyasaya sürüldü ve bu yapımlar büyük ilgi gördü. Bunların birçoğu geliştiricisini mutlu etmişken, hüsrana uğratanlar da oldu. Peki 2023 yılında dijital mağaza Steam üzerinden geliştiricisine en çok gelir sağlayan oyunlar hangileri oldu? İşte liste…

Geliştiricisine en çok gelir sağlayan oyunlar (Steam)

VGI (Video Game Insights) tarafından yayınlanan 2024 Küresel PC Oyun Endüstrisi raporunda 2023 yılında Steam üzerinden geliştiricisine en çok getiri sağlayan oyunlar sıralandı. Söz konusu yapımlar bir hayli dikkat çekti.

2023 Yılında Steam'de En Çok Gelir Sağlayan Oyunlar

Verilere baktığımızda sıralamanın birinci sırasında Baldur's Gate 3 olduğunu görüyoruz. Yapım, geliştiricisine 657 milyon dolar gelir sağladı. Hemen ardından onu Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy takip ediyor. Bu oyunsa 341 milyon dolar kazandırdı.

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Listenin devamında en çok tartışılan oyunlardan Starfield'ın olduğunu görüyoruz. 235 milyon dolarlık getiri ile üçüncü sıraya adını yazdıran bu oyunu daha sonrasında 159 milyon dolar ile Resident Evil 4, 116 milyon dolar ile Sons of The Forest takip ediyor.

Sıralamanın altıncı sırasında 87 milyon dolarla Armored Core 6, devamında 81 milyon dolar ile EA SPORTS FC 24, 68 milyon dolarla STAR WARS Jedi: Survivor ve 52 milyon dolar ile Lethal Company olduğunu görüyoruz. Son sıradaysa geliştiricisine 50 milyon dolar gelir sağlayan Cities: Skylines 2 yer aldı.

2023 Yılında Steam'de En Çok Gelir Sağlayan Oyunlar

Bu sıralamada en dikkat çeken nokta ise sadece tek bir kişi tarafından geliştirilen Lethal Company'nin büyük bir ekibin geliştirdiği Cities: Skylines 2'yi geride bırakması. STAR WARS Jedi: Survivor ile de rakip konumda.

Steam üzerinden geliştiricisine en çok gelir sağlayan oyunlar şu şekilde sıralandı;

SıraOyunGelir1Baldur's Gate 3657 milyon dolar2Hogwarts Legacy341 milyon dolar3Starfield235 milyon dolar4Resident Evil 4159 milyon dolar5Sons Of The Forest116 milyon dolar6ARMORED CORE 687 milyon dolar7EA SPORTS FC 2481 milyon dolar8STAR WARS Jedi: Survivor68 milyon dolar9Lethal Company52 milyon dolar10Cities: Skylines 250 milyon dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: 2023 Yılında Steam'de En Çok Gelir Sağlayan Oyunlar - Son Dakika
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