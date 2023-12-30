 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2023 Yılının En Popüler Filmleri - Son Dakika
Üye Girişi

2023 Yılının En Popüler Filmleri

2023 yılında çıkış yapan ve en çok izlenen filmler arasında Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa, Oppenheimer ve Atatürk 1881 - 1919 (1. Film) gibi yapımlar yer aldı. Bu filmler büyük bir izleyici kitlesi tarafından ilgi gördü ve yüksek hasılat elde etti.

2023 Yılının En Popüler Filmleri
30.12.2023 - 12:28,
Abone Ol

Bitmesine yalnızca saatler kalan 2023 yılı, sinema dünyası için dolu dolu geçti. Her türden izleyiciye hitap eden birçok unutulmaz film vizyona girdi. Peki 2023 yılında çıkış yapıp en çok izlenen filmler hangileri oldu? İşte liste…

2023 yılının en popüler filmleri

Box Office Türkiye tarafından paylaşılan veriler, bu senenin en popüler filmlerini sıraladı. Buna göre 2 milyon 853 bin 70 kişi tarafından izlenen Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa, zirveye adını yazdırdı. Söz konusu yapım, toplamda 170 milyon 239 bin 757 TL hasılat elde etti.

2023 Yılının En Popüler Filmleri

Listenin üçüncü sırasında ise yılın en tartışılan filmlerinden Oppenheimer yer aldı. Toplamda 1 milyon 704 bin 369 kişi tarafından izlenen yapım, 187 milyon 788 bin 574 TL hasılat yaptı. Hemen ardından onu yine sinema dünyasında gündemden düşmeyen Atatürk 1881 – 1919 (1. Film) takip etti. Bu yapımsa 1 milyon 608 bin 483 kişi tarafından izlemişken, 176 milyon 713 bin 254 bin TL hasılat elde etti. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sinema severler buraya! İşte Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi Türk dizileri!

2023 yılının en çok izlenen filmleri şu şekilde sıralandı;

SıraFilmHasılatSeyirci Sayısı1Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa170.milyon 239 bin 757 TL2 milyon 853 bin 702Oppenheimer187.milyon 788 bin 574 TL1 milyon 704 bin 3693Atatürk 1881 – 1919 (1. Film)176.milyon 713 bin 254 TL1 milyon 608 bin 4834Hızlı ve Öfkeli 10137.milyon 22 bin 627 TL1 milyon 577 bin 4295Ölümlü Dünya 2181.milyon 824 bin 329 TL1 milyon 419 bin 0656Barbie 21141.milyon 047 bin 157 TL1 milyon 399 bin 1397Avatar: Suyun Yolu101.milyon 995 bin 15 TL1 milyon 362 bin 0968Kutsal Damacana 475.milyon 264 bin 923 TL1 milyon 147 bin 1119John Wick 489.milyon 082 bin 399 TL1 milyon 50 bin 23910Çizmeli Kedi: Son Dilek56.milyon 423 bin 43 TL816 bin 62111İllegal Hayatlar45.milyon 971 bin 641 TL677 bin 30612Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş52.milyon 349 bin 482 TL565 bin 39213Aslan Hürkuş 3: Anka Adası52.milyon 540 bin 865 TL547 bin 12214Süper Mario Kardeşler Filmi43.milyon 551 bin 566 TL541 bin 54715Meg 2: Çukur47.milyon 709 bin 568 TL475 bin 59316Çok Aşk40.milyon 596 bin 415 TL380 bin 43317Kuru Otlar Üstüne-38.milyon 35 bin 231 TL334 bin 6118Transformers: Canavarların Yükselişi28.milyon 152 bin 213 TL322 bin 91619Elemental: Doğanın Güçleri28.milyon 936 bin 529 TL321 bin 24320Galaksinin Koruyucuları 327.milyon 912 bin 668 TL304 bin 423

Not: İnternet üzerinden izlenmeler, verilere dahil değildir.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Rafadan Tayfa, Sinema, Teknoloji, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 2023 Yılının En Popüler Filmleri - Son Dakika


12:52
Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49
Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39
Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:39
İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:20
10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:49
Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti
11:45
Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı
11:27
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü

Son Dakika
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39 İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:39 Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:20 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:49 Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti
11:45 Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:19 Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 14:00:12. #1.12#
SON DAKİKA: 2023 Yılının En Popüler Filmleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement