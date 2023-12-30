Bitmesine yalnızca saatler kalan 2023 yılı, sinema dünyası için dolu dolu geçti. Her türden izleyiciye hitap eden birçok unutulmaz film vizyona girdi. Peki 2023 yılında çıkış yapıp en çok izlenen filmler hangileri oldu? İşte liste…

2023 yılının en popüler filmleri

Box Office Türkiye tarafından paylaşılan veriler, bu senenin en popüler filmlerini sıraladı. Buna göre 2 milyon 853 bin 70 kişi tarafından izlenen Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa, zirveye adını yazdırdı. Söz konusu yapım, toplamda 170 milyon 239 bin 757 TL hasılat elde etti.

Listenin üçüncü sırasında ise yılın en tartışılan filmlerinden Oppenheimer yer aldı. Toplamda 1 milyon 704 bin 369 kişi tarafından izlenen yapım, 187 milyon 788 bin 574 TL hasılat yaptı. Hemen ardından onu yine sinema dünyasında gündemden düşmeyen Atatürk 1881 – 1919 (1. Film) takip etti. Bu yapımsa 1 milyon 608 bin 483 kişi tarafından izlemişken, 176 milyon 713 bin 254 bin TL hasılat elde etti. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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2023 yılının en çok izlenen filmleri şu şekilde sıralandı;