Oyun dünyasındaki değişim tüm hızıyla devam ediyor. Gün geçtikçe yeni bir yapımın piyasaya sürüldüğü sektörde bazen oyunlar öylesine popüler oluyor ki aylarca adından söz ettiriyor. Peki 2024 yılı itibariyle oyun sektöründeki en popüler yapımlar hangileri? İşte Steam en popüler oyunlar!
Steam en popüler oyunlar listesi – Güncel
Steam hakkında paylaştığı verilerle bilinen SteamDB, haftanın en çok satanları listesini güncelledi. Geçen haftanın en popüler oyunlarına baktığımızdaysa zirvede önemli bir değişikliğin olmadığını görüyoruz. Zira birkaç haftadır zirveye demir atan Helldivers 2'nin sıralaması bu hafta da değişmedi. Bununla birlikte son dönemin sıkça konuşulan yapımı Palworld ise popülaritesini kaybetmeye devam ediyor.
Listenin ikincisi Counter-Strike 2 oldu. Sevilen oyunun hemen ardından ise Last Epoch geliyor. Dördüncü sırada ise ELDEN RING yer alıyor. Listenin bir sonraki sırasında ise PUBG karşımıza çıkıyor. Altıncı sırada Steam Deck bulunuyor. Ancak markanın konsolunun oyunlarla birlikte listeye sokulma nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi söz konusu değil.
Steam'de popüler oyunlar için büyük indirim! Mafia, BioShock ve dahası…
Helldivers 2
Counter-Strike 2
Last Epoch
ELDEN RING
PUBG
Steam Deck
Nightingale
Apex Legends
ELDEN RING Shadow of the Erdtree
HELLDIVERS™ 2 – Upgrade to Super Citizen Edition
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi oyun kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Teknoloji › 2024 Yılında Steam'de En Popüler Oyunlar - Son Dakika
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