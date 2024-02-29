2024 Yılında Steam'de En Popüler Oyunlar - Son Dakika
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Teknoloji

2024 Yılında Steam'de En Popüler Oyunlar

2024 Yılında Steam\'de En Popüler Oyunlar

SteamDB'nin güncellediği verilere göre, 2024 yılında en popüler oyunlar listesinde Helldivers 2 birinci sırada yer alıyor. Counter-Strike 2 ikinci sırada, Last Epoch üçüncü sırada ve ELDEN RING dördüncü sırada bulunuyor. PUBG ise beşinci sırada yer alıyor. Steam Deck ise altıncı sırada yer alıyor. Palworld ise popülaritesini kaybetmeye devam ediyor.

29.02.2024 18:13
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Oyun dünyasındaki değişim tüm hızıyla devam ediyor. Gün geçtikçe yeni bir yapımın piyasaya sürüldüğü sektörde bazen oyunlar öylesine popüler oluyor ki aylarca adından söz ettiriyor. Peki 2024 yılı itibariyle oyun sektöründeki en popüler yapımlar hangileri? İşte Steam en popüler oyunlar!

Steam en popüler oyunlar listesi – Güncel

Steam hakkında paylaştığı verilerle bilinen SteamDB, haftanın en çok satanları listesini güncelledi. Geçen haftanın en popüler oyunlarına baktığımızdaysa zirvede önemli bir değişikliğin olmadığını görüyoruz. Zira birkaç haftadır zirveye demir atan Helldivers 2'nin sıralaması bu hafta da değişmedi. Bununla birlikte son dönemin sıkça konuşulan yapımı Palworld ise popülaritesini kaybetmeye devam ediyor.

2024 Yılında Steam'de En Popüler Oyunlar

Listenin ikincisi Counter-Strike 2 oldu. Sevilen oyunun hemen ardından ise Last Epoch geliyor. Dördüncü sırada ise ELDEN RING yer alıyor. Listenin bir sonraki sırasında ise PUBG karşımıza çıkıyor. Altıncı sırada Steam Deck bulunuyor. Ancak markanın konsolunun oyunlarla birlikte listeye sokulma nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi söz konusu değil.

Steam'de popüler oyunlar için büyük indirim! Mafia, BioShock ve dahası…

Helldivers 2

Counter-Strike 2

Last Epoch

ELDEN RING

PUBG

Steam Deck

Nightingale

Apex Legends

ELDEN RING Shadow of the Erdtree

HELLDIVERS™ 2 – Upgrade to Super Citizen Edition

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi oyun kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji 2024 Yılında Steam'de En Popüler Oyunlar - Son Dakika

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