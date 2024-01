2024 Yılında Xbox Game Pass Kütüphanesine Eklenecek Oyunlar

Microsoft tarafından sunulan Xbox Game Pass servisi, oyuncuların aylık ücret karşılığında yüzlerce oyuna erişim sağlamasını mümkün kılıyor. Özellikle Türkiye gibi oyun fiyatlarının yüksek olduğu ülkelerde yaygın olarak kullanılan bu hizmet, her geçen gün büyüyen oyun kütüphanesi ile kullanıcı deneyimini artırıyor. Peki Xbox Game Pass kütüphanesine 2024 yılında yeni eklenecek oyunlar neler? İşte liste…

Xbox Game Pass kütüphanesine yeni eklenecek oyunlar (2024)

Önümüzdeki yıl itibariyle Game Pass kütüphanesine kesin olarak eklenecek oyunlar listesine baktığımızda Manor Lords'u görüyoruz. Strateji severlerin mutlaka takip etmesini önerdiğimiz bu oyun, 26 Nisan 2024'te erişime açılacak.

Öte taraftan S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Xbox Series konsollar için Cities: Skylines 2, Microsoft Flight Simulator 2024 ve Open Roads da önümüzdeki aylarda kullanıcılara sunulacak. Peki en çok merak edilen oyunlar olan Call of Duty ve Diablo ne durumda?

Call of Duty ve Diablo serileri eklenecek mi?

Xbox Game Pass'e eklenip eklenmeyeceği en çok merak edilen oyunlar hiç şüphesiz Call of Duty ve Diablo serisi. Microsoft, geçtiğimiz aylarda oyun devi Activision-Blizzard'ı satın aldı. Oyun dünyasında gündem olan bu anlaşmanın ardından demin sözünü ettiğimiz iki serinin Game Pass kütüphanesine eklenip eklenmeyeceği merak edilmeye başlandı.

Xbox Game Pass, 2023 yılında kütüphanesine kaç TL'lik oyun ekledi?

2024'te Xbox Game Pass kütüphanesine kesin olarak eklenecek oyunlar listesine baktığımızda Call of Duty ve Diablo serilerini göremiyoruz. Üstelik geçtiğimiz aylarda yapılan resmi açıklamada iyi haber verilmişti. Hatta bunun için 2024 yılı öngörülmüştü.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bunun sadece bir öngörü olması. Yani bir kesinlik söz konusu değil. Dolayısıyla Call of Duty ve Diablo serileri 2024'te Xbox Game Pass eklenebilir de eklenmeyebilir de. Bunun için açıklama beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

2024 yılında Xbox Game Pass kütüphanesine kesin olarak eklenecek oyunlar;