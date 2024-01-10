 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
21 kuruşluk poşet vergisiz telefon uygulamasından faydalanmayı engelledi - Son Dakika
Üye Girişi

21 kuruşluk poşet vergisiz telefon uygulamasından faydalanmayı engelledi

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışını düzenleyen projeden birçok öğrenci fayda sağladı. Ancak bir öğrenci, vergisiz telefon için aldığı 21 kuruşluk poşet nedeniyle uygulamadan yararlanamadı. Poşet nedeniyle vergi iadesi alamayan öğrenciye başvurusu reddedildi. Tüketici Dernekleri Federasyonu da bu konuyla ilgili olarak çok fazla şikayet aldıklarını bildirdi.

21 kuruşluk poşet vergisiz telefon uygulamasından faydalanmayı engelledi
10.01.2024 - 22:30,
Abone Ol

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışını düzenleyen projeden birçok öğrenci fayda sağladı. Ancak geçtiğimiz gün gerçekleşen bir olay duyanları şaşırttı. Haberlere göre bir üniversite öğrencisi vergisiz telefon için aldığı 21 kuruşluk poşet nedeniyle uygulamadan yararlanamadı.

21 kuruşluk poşet yüzünden vergisiz telefon uygulamasından faydalanamadı!

Geçtiğimiz aylarda vergisiz telefon ve bilgisayar uygulaması başladı. Bu uygulama kapsamında üniversite öğrencileri vergisiz bir şekilde cep telefonu ve bilgisayar alabiliyor. Geçtiğimiz gün yaşanan bir olay ise duyanları şaşırttı.

21 kuruşluk poşet vergisiz telefon uygulamasından faydalanmayı engelledi

Bir üniversite öğrencisi, vergisiz cep telefonu uygulamasından fayda sağlamak için kendisine 9 bin 500 liralık bir telefon aldı. Ancak kullanıcı, telefona ek olarak 21 kuruşluk bir poşet ekledi. Bu poşet nedeniyle de 4 bin 500 liralık vergi iadesi olmadı.

Vergisiz telefon alacaklar buraya! POCO, uygun fiyatlı modelini tanıttı

Başvurusuna ise faturasında 21 kuruşluk poşet ücreti de yansıtıldığı için kendisine bir mesaj geldi. Mesajda, "Faturanızda başvuruya konu teknolojik cihaz dışında da ürün bulunduğundan başvurunuz reddedilmiştir." İfadesi yer aldı.

21 kuruşluk poşet vergisiz telefon uygulamasından faydalanmayı engelledi

Ayrıca Tüketici Dernekleri Federasyonu bu konuyla ilgili olarak kendilerine çok fazla şikayet geldiğini bildirdi. Vergisiz telefon ve bilgisayar satışını destekleyen Cumhurbaşkanlığı Kararı'ndan yararlanmak için bazı şartlara uyum sağlamak gerekiyor. Şartlar ise şu şekilde:

Başvuran kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.

Başvuran kişinin açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olması.

Başvuran kişinin, Cihaz Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması.

Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazları ile mobil telefon cihazlarının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9.500 Türk Lirasından az olması.

Satın alınan teknolojik cihazın ikinci el olmaması.

Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik fatura düzenlenmiş olması.

Satın alınan teknolojik cihaz için bildirilen IBAN numarasının başvuran kişiye ait olması.

Satın alınan mobil telefon cihazı için kullanılacak telefon hattının başvuran kişiye ait olması.

Peki, siz vergisiz telefon 21 kuruş poşet olayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 21 kuruşluk poşet vergisiz telefon uygulamasından faydalanmayı engelledi - Son Dakika


23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43
Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21
CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar belediye başkan adayları belli oldu
21:35
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok
21:23
Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u gole boğdu Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u gole boğdu
20:54
Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44
CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı

Son Dakika
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar belediye başkan adayları belli oldu
21:35 Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok
21:23 Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u gole boğdu
20:54 Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44 CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor
19:31 ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 23:26:11. #1.13#
SON DAKİKA: 21 kuruşluk poşet vergisiz telefon uygulamasından faydalanmayı engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement