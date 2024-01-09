Geçen günlerde yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. ABD'de Alaska Havayolları'nın 1282 sefer sayılı uçuşunu yapan Boeing 737 Max 9 tipi uçağın acil çıkış kapısı yaklaşık 5 bin metre irtifada koptu. Neyse ki 171 yolcu ve altı mürettebatı taşıyan uçak Portland Uluslararası Havalimanı'na kimsede ciddi bir yaralanma olmadan acil iniş yapabildi. Tabii, uçağın kapısının kopmasının ardından birçok yolcunun eşyası da düşen basınç nedeniyle dışarıya fırladı. Bunlardan birisi de bir iPhone modeliydi.

5 bin metreden düşen iPhone bulundu – Peki çalışıyor mu?

Olayın ardından uçaktan düşen eşyalar çevredeki kişiler tarafından bulunmaya başladı. Burada Seanathan Bates isimli bir kişi de sosyal medyadan 5 bin metreden yani Alaska Havayolları'nın Boeing 737 Max 9 tipi uçağından düşen iPhone modelini yol kenarında bulduğunu açıkladı.

Found an iPhone on the side of the road… Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact! When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet?? pic.twitter.com/CObMikpuFd — Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024

Tabii burada en çok merak edilen konu böylesine yüksek bir irtifadan düşen iPhone'un son durumunun nasıl olduğu. Bates'in paylaştığı görsellere baktığımızda cihazda en ufak bir hasarın olmadığını görüyoruz. Hatta telefonun uçuşlarda güvenlik nedeniyle zorunlu kılınan uçuş modunda olduğunu ve yüzde 44'lük bir şarjının olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında akıllı telefonun uçaktaki bir yolcuya ait olduğunun Alaska Havayolları tarafından gönderilen 70 dolarlık bagaj ödeme kabul e-postası sayesinde anlaşıldığını belirtelim.

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Seanathan Bates, iPhone'u bulduktan sonra Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ile iletişime geçtiğini ve kurumun kendisine bunun olaydan sonra bulunan ikinci telefon olduğunu söylediğini ifade ediyor.

Peki siz Alaska Havayolları uçağından kısacası 5 bin metreden düşen iPhone hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!