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A Way Out Türkçe Yama Nasıl Yapılır? - Son Dakika
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A Way Out Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Dünyanın en popüler aksiyon-macera oyunlarından biri olan A Way Out, Türkçe dil seçeneği olmamasıyla Türk oyuncuları üzüyor. Bu nedenle oyuncular Türkçe Yama araştırıyor. Bu içeriğimizde A Way Out için nasıl Türkçe Yama yapabileceğinizi anlattık.

A Way Out Türkçe Yama Nasıl Yapılır?
12.12.2023 - 13:14,
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Dünyanın en popüler aksiyon-macera oyunları arasında yer alan A Way Out, Türkiye'de de oldukça popüler bir yapım. Tabii Türk oyuncuları üzen bir nokta var, bu da oyunda Türkçe dil seçeneği olmaması. Kullanıcılar ise buna çözüm olarak Türkçe Yama araştırıyor. Biz de bu içeriğimizde A Way Out için nasıl Türkçe Yama yapabileceğinizi anlattık.

A Way Out Türkçe yama nasıl yapılır?

A Way Out, Hazelight Studios tarafından geliştirildi ve Electronic Arts tarafından 2018 yılında yayınlandı. Söz konusu yapım, iki oyuncunun işbirliği yaparak bir hapishaneden kaçmaya çalışmaları üzerine kurulu efsane bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

A Way Out Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Oyuncular, Leo ve Vincente adlı iki mahkumu kontrol ediyor. Bu karakterlerin her biri farklı bir kişiliğe ve becerilere sahip. Leo, daha çevik ve doğaçlama hareket edebiliyorken, Vincente ise daha planlı ve stratejik adımlar atıyor. Oyuncular ise bu farklılıkları avantaja dökerek görevleri tamamlayarak hapishaneden kaçmaya çalışıyor.

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Hikayesi ve oynanışı ile oyuncuların övgüyle bahsettiği A Way Out, İngilizce ve Almanca gibi on milyonlarca kişinin konuştuğu birkaç dili destekliyorken ne yazık ki Türkçe dil desteği mevcut değil. Yabancı dil bilmeyen oyuncular ise buna bir çözüm olarak A Way Out Türkçe Yama arıyor.

A Way Out'a Türkçe Yama yapma adımlarına geçmeden önce bir kurulum dosyasına ihtiyacınız olduğunu belirtelim. Bu dosyaya nasıl ulaşabileceğinizi ise anlatacağımız adımlar sırasında öğrenebilirsiniz. O halde lafı çok uzatmadan yapmanız gerekenlere geçelim.

A Way Out Türkçe Yama kurulumu için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: İlk olarak buraya tıklayarak A Way Out Türkçe Yama dosyasını indirme sayfasına ulaşın. Açılan dosyayı bilgisayarınıza kaydedin.

2. Adım: İndirdiğiniz dosyayı Winrar'dan klasöre ayıklayın. Bunun için dosyaya sağ tıkladıktan sonra "Klasöre Ayıkla" seçeneğine tıklamalısınız.

3. Adım: Klasör içinde yer alan Setup.exe adlı dosyayı çift tıklayarak çalıştırın.

4. Adım: Oyunun kurulu olduğu dizini seçin.

5. Adım: Türkçe yama kurulum işlemini devam ettirin ve yüklenmesini bekleyin.

6. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Kaynak: Shiftdelete
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