A101\'de satılan Flat Tiny House\'un fiyatı ve özellikleri

Teknoloji

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden A101, son birkaç yıldır ilginç ve bir o kadar da dikkat çeken ürünler getiriyor. Son birkaç haftadır teknolojik ürünler satan A101, bir zamanlar tekne satışı da yapmıştı. Şimdi ise Flat Tiny House satıyor. İşte A101 Flat Tiny House fiyatı…

A101 Flat Tiny House fiyatı ne kadar?

A101, 29 Şubat tarihli kataloğunu paylaştı. Bu kataloğa baktığımızda ESCAMP 6500 Flat Tiny House çok dikkat çekiyor. Bildiğiniz üzere son dönemlerde ev fiyatları bir hayli arttı ve bu bağlamda satın almak güç hale geldi. Bu durumda daha düşük fiyata ev sahip olmak isteyenlerin aklına ilk karavan gelse Tiny House tercih edenler de var. Peki A101'e gelen Tiny House özellikleri neler ve fiyatı ne kadar?

A101'de satılan ESCAMP 6500 Flat Tiny House, 16 metre yaşam alanına (1+1) sahip. Dış ölçü olarak uzunluk 650 cm, yükseklik 250 cm ve derinlik ise 255 cm. 2+1 yetişkin konaklama kapasitesine imkan tanıyan Tiny House, SCHLEGL 1400 kilogram kapasiteli 2 adet torsiyon frenli dingile sahip.

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Kriko orta borulu 60 mm'lik ön tekere sahip olan Tiny House, kompozit sandviç panel dış cepheye sahip. İç cephede AGT duvar paneli, çatıda ise CTP Kompozit panel teknolojisi bulunuyor. Zemin kaplama ise 32. sınıf laminant parke. Bu zemin, antibakteriyel kaplama, anti alerjik, yüzde 90 ahşap bazlı kompozitlerden oluşuyor.

A101'de satılan ESCAMP 6500 Flat Tiny House fiyatı ise 399 bin 900 TL. A101 için özel üretildiği söylenen bu taşınabilir evin sadece mağazalarda satıldığı belirtiliyor.

A101 ESCAMP 6500 Flat Tiny House özellikleri şu şekilde;

Dış ölçü: Uzunluk ~650 cm, Derinlik ~235 cm, Yükseklik ~250 cm

İç ölçü: Uzunluk ~636 cm, Derinlik ~235 cm, Yükseklik ~244 cm

Yapım alanı: 16 m² (±1)

Konaklama kapasitesi: 2+1 yetişkin

Dingil ve kaplin taşıma kapasitesi: SCHLEGEL 1400 kg kapasiteli (2 adet) torsiyon frenli dingiller

SCHLEGL 2700 kg kapasiteli çeki oku (V model)

Kriko orta borulu ön teker 60 mm'lik

185 R14 C tipi lastik – 5.00*14 66/112 5 bijon sac jant

Ruhsat çelikleri: O2 belgeli ve plakalı

Taşıyıcı sistem modüller: Endüstriyel boyalı, güçlendirilmiş şasi

Çatı: CTP Kompozit panel teknolojisi

Dış cephe: Kompozit sandviç panel (ısı yalıtım için üretilmiş, 60 mm'lik her iki yüzü boyalı galvaniz sac kaplı – JOTUN grenli hazır dekoratif kaplama

İç cephe: AGT Duvar Paneli; frezelemiş üstün yoğunluklu MDF ile üretilen duvar kaplama modelleri ısı, nem ve ses yalıtım özelliklerinin yanı sıra CO, EDP, FSC sertifikalarına sahiptir.

AG Polimer paneller EO düşük emisyon değerinde ve sıfır artık politikası ile üretilmektedir.

Zemin Kaplama: 32. sınıf laminant parke, antibakteriyel kaplama, anti alerjik, %90 ahşap bazlı kompozitlerden oluşmaktadır

Doğrama sistemi: PVC cephe sistemi/ Isıcam O2 belgeli

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? A101 ESCAMP 6500 Flat Tiny House fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.