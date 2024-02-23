A101'de satılan Flat Tiny House'un fiyatı ve özellikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

A101'de satılan Flat Tiny House'un fiyatı ve özellikleri

A101\'de satılan Flat Tiny House\'un fiyatı ve özellikleri

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden A101, son birkaç yıldır ilginç ve bir o kadar da dikkat çeken ürünler getiriyor. Son birkaç haftadır teknolojik ürünler satan A101, bir zamanlar tekne satışı da yapmıştı. Şimdi ise Flat Tiny House satıyor. A101'de satılan ESCAMP 6500 Flat Tiny House, 16 metre yaşam alanına (1+1) sahip ve fiyatı 399 bin 900 TL.

23.02.2024 22:12  Güncelleme: 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden A101, son birkaç yıldır ilginç ve bir o kadar da dikkat çeken ürünler getiriyor. Son birkaç haftadır teknolojik ürünler satan A101, bir zamanlar tekne satışı da yapmıştı. Şimdi ise Flat Tiny House satıyor. İşte A101 Flat Tiny House fiyatı…

A101 Flat Tiny House fiyatı ne kadar?

A101, 29 Şubat tarihli kataloğunu paylaştı. Bu kataloğa baktığımızda ESCAMP 6500 Flat Tiny House çok dikkat çekiyor. Bildiğiniz üzere son dönemlerde ev fiyatları bir hayli arttı ve bu bağlamda satın almak güç hale geldi. Bu durumda daha düşük fiyata ev sahip olmak isteyenlerin aklına ilk karavan gelse Tiny House tercih edenler de var. Peki A101'e gelen Tiny House özellikleri neler ve fiyatı ne kadar?

A101'de satılan Flat Tiny House'un fiyatı ve özellikleri

A101'de satılan ESCAMP 6500 Flat Tiny House, 16 metre yaşam alanına (1+1) sahip. Dış ölçü olarak uzunluk 650 cm, yükseklik 250 cm ve derinlik ise 255 cm. 2+1 yetişkin konaklama kapasitesine imkan tanıyan Tiny House, SCHLEGL 1400 kilogram kapasiteli 2 adet torsiyon frenli dingile sahip.

Türkiye'de kapış kapış gider: Amazon, 420 bin TL'ye hazır ev satıyor!

Kriko orta borulu 60 mm'lik ön tekere sahip olan Tiny House, kompozit sandviç panel dış cepheye sahip. İç cephede AGT duvar paneli, çatıda ise CTP Kompozit panel teknolojisi bulunuyor. Zemin kaplama ise 32. sınıf laminant parke. Bu zemin, antibakteriyel kaplama, anti alerjik, yüzde 90 ahşap bazlı kompozitlerden oluşuyor.

A101'de satılan ESCAMP 6500 Flat Tiny House fiyatı ise 399 bin 900 TL. A101 için özel üretildiği söylenen bu taşınabilir evin sadece mağazalarda satıldığı belirtiliyor.

A101 ESCAMP 6500 Flat Tiny House özellikleri şu şekilde;

Dış ölçü: Uzunluk ~650 cm, Derinlik ~235 cm, Yükseklik ~250 cm

İç ölçü: Uzunluk ~636 cm, Derinlik ~235 cm, Yükseklik ~244 cm

Yapım alanı: 16 m² (±1)

Konaklama kapasitesi: 2+1 yetişkin

Dingil ve kaplin taşıma kapasitesi: SCHLEGEL 1400 kg kapasiteli (2 adet) torsiyon frenli dingiller

SCHLEGL 2700 kg kapasiteli çeki oku (V model)

Kriko orta borulu ön teker 60 mm'lik

185 R14 C tipi lastik – 5.00*14 66/112 5 bijon sac jant

Ruhsat çelikleri: O2 belgeli ve plakalı

Taşıyıcı sistem modüller: Endüstriyel boyalı, güçlendirilmiş şasi

Çatı: CTP Kompozit panel teknolojisi

Dış cephe: Kompozit sandviç panel (ısı yalıtım için üretilmiş, 60 mm'lik her iki yüzü boyalı galvaniz sac kaplı – JOTUN grenli hazır dekoratif kaplama

İç cephe: AGT Duvar Paneli; frezelemiş üstün yoğunluklu MDF ile üretilen duvar kaplama modelleri ısı, nem ve ses yalıtım özelliklerinin yanı sıra CO, EDP, FSC sertifikalarına sahiptir.

AG Polimer paneller EO düşük emisyon değerinde ve sıfır artık politikası ile üretilmektedir.

Zemin Kaplama: 32. sınıf laminant parke, antibakteriyel kaplama, anti alerjik, %90 ahşap bazlı kompozitlerden oluşmaktadır

Doğrama sistemi: PVC cephe sistemi/ Isıcam O2 belgeli

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? A101 ESCAMP 6500 Flat Tiny House fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, A101, Emlak, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji A101'de satılan Flat Tiny House'un fiyatı ve özellikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • HSK atama kararları yürürlükte! 148 hakim ve savcının görev yeri değişti
    00:25 HSK atama kararları yürürlükte! 148 hakim ve savcının görev yeri değişti

    Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti.

  • Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus istihbarat uçağını düşürdü
    00:11 Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus istihbarat uçağını düşürdü

    Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

  • Bakan Uraloğlu davet etti, İmamoğlu yanıt verdi: Pazartesi o açılışa gideceğim
    00:01 Bakan Uraloğlu davet etti, İmamoğlu yanıt verdi: Pazartesi o açılışa gideceğim

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.

  • Twitch'e erişim engeli getirildi
    23 Şub Twitch'e erişim engeli getirildi

    BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.

  • Abdullah Özdemir'den Ekrem İmamoğlu'na: Biz felaket zamanı tatile gitmeyiz
    23 Şub Abdullah Özdemir'den Ekrem İmamoğlu'na: Biz felaket zamanı tatile gitmeyiz

    Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.

  • Kendisinden haber alınamayan kadın evde uyurken bulundu
    23 Şub Kendisinden haber alınamayan kadın evde uyurken bulundu

    Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkıyor
    23 Şub Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkıyor

    Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.

  • 6 yaşında evlendirme davasında istinaf mahkemesi cezayı az buldu, sanıklar yeniden yargılanacak
    23 Şub 6 yaşında evlendirme davasında istinaf mahkemesi cezayı az buldu, sanıklar yeniden yargılanacak

    6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.

  • Mauro Icardi, MKE Ankaragücü-Galatasaray maçındaki hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi
    23 Şub Mauro Icardi, MKE Ankaragücü-Galatasaray maçındaki hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

    Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 01:47:27. #1.13#
SON DAKİKA: A101'de satılan Flat Tiny House'un fiyatı ve özellikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement