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A101'den vergisiz akıllı telefon: Redmi 12C - Son Dakika
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A101'den vergisiz akıllı telefon: Redmi 12C

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden A101, öğrenciler için vergisiz akıllı telefon satışına başladı. Redmi 12C modeli, 21 Aralık'ta satışa sunulacak. Telefonun özellikleri arasında 6,71 inç HD+ ekran, MediaTek Helio G85 işlemci, 4 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve 5000 mAh batarya bulunuyor. Fiyatı ise 5.299 TL.

A101\'den vergisiz akıllı telefon: Redmi 12C
16.12.2023 - 21:13,
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Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden A101, son dönemlerde teknolojik ürünler satmasıyla adından söz ettiriyor. Motosiklet bile satan şirket, şimdi ise öğrenciler için vergisiz akıllı telefon satıyor. İşte A101 tarafından satılan Redmi 12C özellikleri ve fiyatı…

A101 tarafından satılan Redmi 12C fiyatı ve özellikleri

Son yıllarda Türkiye'de artan enflasyon ve sürekli olarak yükselen döviz kuru nedeniyle teknolojik ürünlere ulaşım bir hayli güç hale geldi. Buna çözüm olaraksa geçtiğimiz aylarda öğrenciler için vergisiz akıllı telefon kampanyası yürürlüğe sokuldu. Bunun akabinde pek çok satıcı da fiyatlarını gözden geçirerek vergisiz telefon satmaya başladı. Bunlardan birisi de A101.

A101'den vergisiz akıllı telefon: Redmi 12C

Geçtiğimiz haftalarda birçok vergisiz akıllı telefon satan A101, şimdi ise yine öğrencilerin vergisiz olarak alabileceği Redmi 12C modelini satmaya hazırlanıyor. Söz konusu bu model, 21 Aralık'ta satılmaya başlanacak. Peki akıllı telefonun özellikleri neler?

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Redmi 12C, 6,71 inç boyutunda HD+ çözünürlüğe sahip bir ekranla geliyor. Cihaz, MediaTek Helio G85 işlemcisinden güç alıyor. Bununla beraber 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip akıllı telefonun arka tarafında 50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel bokeh lens yer alıyor. Ön tarafta ise 5 Megapiksellik bir özçekim kamerası mevcut.

Android 12 tabanlı MIUI 13 üzerinde çalışan Redmi 12C modeli, 10W hızlı şarj ile beslenen 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Son olarak akıllı telefon 168.76 mm x 76.41 mm x 8.77 mm boyutlarında ve 192 gram ağırlıkta olduğunu belirtelim.

Redmi 12C modelinin A101 fiyatı ise 5 bin 299 TL.

Redmi 12C teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

Ekran: 6,71 inç damla çentikli ekran

1650 x 720 piksel (HD+) çözünürlük

Düşük modda 500 nit parlaklık

6: 9 en-boy oranı, 1500: 1 kontrast oranıİşlemci: MediaTek Helio G85 (12 nm)Arka kameralar: Ana kamera – 50 Megapiksel, f/1.8 diyafram aralığı

Bokeh lens – 2 Megapiksel, f/2.4 diyafram aralığıArka kamera video: 1080p@30fps

720p@30fpsÖn kamera: 5 megapiksel, f/2.2 diyafram aralığıÖn kamera video: 1080p@30fps

720@30fpsRAM: 4 GB – LPDDR4XDepolama: 128 GB – eMMC 5.1Batarya: 5000 mAhŞarj: 10W hızlı şarjİşletim sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13Boyut ve ağırlık: 168.76 mm x 76.41 mm x 8.77 mm

192 gramRenk seçenekleri: Grafit grisi, okyanus mavisi, nane yeşili, lavanta moru

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Vergisiz akıllı telefonun fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Motosiklet, Türkiye, Aralık, A101, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji A101'den vergisiz akıllı telefon: Redmi 12C - Son Dakika


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SON DAKİKA: A101'den vergisiz akıllı telefon: Redmi 12C - Son Dakika
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