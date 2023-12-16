A101\'den vergisiz akıllı telefon: Redmi 12C

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden A101, son dönemlerde teknolojik ürünler satmasıyla adından söz ettiriyor. Motosiklet bile satan şirket, şimdi ise öğrenciler için vergisiz akıllı telefon satıyor. İşte A101 tarafından satılan Redmi 12C özellikleri ve fiyatı…

A101 tarafından satılan Redmi 12C fiyatı ve özellikleri

Son yıllarda Türkiye'de artan enflasyon ve sürekli olarak yükselen döviz kuru nedeniyle teknolojik ürünlere ulaşım bir hayli güç hale geldi. Buna çözüm olaraksa geçtiğimiz aylarda öğrenciler için vergisiz akıllı telefon kampanyası yürürlüğe sokuldu. Bunun akabinde pek çok satıcı da fiyatlarını gözden geçirerek vergisiz telefon satmaya başladı. Bunlardan birisi de A101.

Geçtiğimiz haftalarda birçok vergisiz akıllı telefon satan A101, şimdi ise yine öğrencilerin vergisiz olarak alabileceği Redmi 12C modelini satmaya hazırlanıyor. Söz konusu bu model, 21 Aralık'ta satılmaya başlanacak. Peki akıllı telefonun özellikleri neler?

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Redmi 12C, 6,71 inç boyutunda HD+ çözünürlüğe sahip bir ekranla geliyor. Cihaz, MediaTek Helio G85 işlemcisinden güç alıyor. Bununla beraber 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip akıllı telefonun arka tarafında 50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel bokeh lens yer alıyor. Ön tarafta ise 5 Megapiksellik bir özçekim kamerası mevcut.

Android 12 tabanlı MIUI 13 üzerinde çalışan Redmi 12C modeli, 10W hızlı şarj ile beslenen 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Son olarak akıllı telefon 168.76 mm x 76.41 mm x 8.77 mm boyutlarında ve 192 gram ağırlıkta olduğunu belirtelim.

Redmi 12C modelinin A101 fiyatı ise 5 bin 299 TL.

Redmi 12C teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;