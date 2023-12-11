 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD, Çin'den batarya malzemesi alanlara sınırlamalar getirecek - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, Çin'den batarya malzemesi alanlara sınırlamalar getirecek

ABD Hazine ve Enerji Bakanlıkları, elektrikli araç alıcılarının Çin'den veya ABD'ye "düşman" olarak kabul edilen diğer ülkelerden gelen pil malzemelerini kullanmaları halinde vergi kredisi talep etmelerini sınırlayabilecek kurallar önerdi. Bu durum, ABD'nin Çin'in tedarik zincirlerine olan bağımlılığını azaltma çabalarıyla uyumludur.

ABD, Çin\'den batarya malzemesi alanlara sınırlamalar getirecek
11.12.2023 - 19:14,  Güncelleme: 19:49
Abone Ol

ABD ve Çin arasında süregelen teknoloji savaşı, savaş alanını elektrikli araç (EV) sektörüne doğru genişletti ve özellikle bataryaların önemli bileşenlerine odaklandı. Yarı iletkenler daha önce de önemli bir çekişme noktasıydı.

ABD, yurtdışından batarya malzemesi alanlara sınırlamalar getirecek

Ancak şimdi ABD Hazine ve Enerji Bakanlıkları, elektrikli araç alıcılarının Çin'den veya ABD'ye "düşman" olarak kabul edilen diğer ülkelerden gelen pil malzemelerini kullanmaları halinde vergi kredisi talep etmelerini sınırlayabilecek kurallar önerdi.

ABD, Çin'den batarya malzemesi alanlara sınırlamalar getirecek

Önerilen bu kurallar, teknolojik ayrışma çağında ivme kazanan bir eğilim olan ABD'nin Çin'in tedarik zincirlerine olan bağımlılığını azaltma çabalarıyla uyumludur. Başkan Joe Biden'ın iklim yasası kapsamında tüketiciler, ağırlıklı olarak yerli malzemeler kullanılarak ABD'de üretilen elektrikli araçlar için 7.500 dolara kadar sübvansiyon almaya hak kazanıyor.

Aselsan rekora koşuyor! Yüksek teknoloji siparişleri tavan yaptı

Ancak, Çin ve diğer belirli ülkelerden gelen batarya malzemelerini hedef alan kurallar, Biden'ın 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %50 oranında azaltmaya yönelik daha geniş planının bir parçası olarak elektrikli araç satışlarını artırma çabasını engelleyebilir.

Çin, Ticaret Bakanlığı'nın ABD kurallarının "Çinli şirketlere karşı ayrımcılık yaptığını ve DTÖ kurallarını ihlal ettiğini" belirtmesiyle iddialı bir şekilde yanıt verdi. Çinli tedarikçilerin ABD vergi avantajlarından mahrum bırakılması, piyasa odaklı olmayan bir politika ve uygulama olarak görülüyor. ABD ve Çin arasındaki bu kısasa kısas, iki ekonomik dev arasında zaten gergin olan ilişkiye yeni bir karmaşıklık katmanı daha ekliyor.

ABD, Çin'den batarya malzemesi alanlara sınırlamalar getirecek

Küresel elektrikli araç akü pazarına Çinli şirketler hakimdir; CATL ve BYD yılın ilk on ayında dünyadaki elektrikli araç akü kullanımının yaklaşık %53'ünü gerçekleştirdi. ABD'nin bu hamlesi, Çin'in hızla büyüyen elektrikli araç sektöründeki hakimiyetini engelleme hedefini doğrudan etkiliyor. Çin şu anda dünya elektrikli araç pazarında %58'lik bir paya sahipken, onu ABD ve Almanya takip ediyor.

LG, Samsung ve SK On gibi Güney Koreli batarya devleri, ABD-Çin ilişkilerinin bozulduğu bir ortamda potansiyel faydalanıcılar olarak görülüyor. Ancak bu şirketler bile yeni jeopolitik sorunlarla boğuşuyor. SK On'un Ford ve Hyundai ile birlikte ABD'de akü fabrikaları kurmasına rağmen, ana şirket SK Group, ABD'nin akü maliyetlerini yüksek tutmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Yerli ve milli zırhlı araç Macaristan'da üretilecek!

Bu durum, Çin'in nadir minerallerin çıkarılmasından hücre üretimine kadar elektrikli araç bataryaları için küresel tedarik zincirinin çoğunu kontrol etmeye devam etmesi nedeniyle SK On'un Çinli olmayan malzemeler için alternatif kaynaklar araştırmasına yol açtı.

Diğerlerinin yanı sıra Gotion, BYD ve CATL, ABD'de üretim yapmak için stratejik planlara sahip olsalar da, Ford'un Michigan'da CATL ile EV pil fabrikası planlarını geçici olarak durdurmasında görüldüğü gibi ABD'li politikacıların incelemeleri gibi engellerle karşılaşıyorlar.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Çevre, Enerji, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ABD, Çin'den batarya malzemesi alanlara sınırlamalar getirecek - Son Dakika


21:50
Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30
Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29
Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim

Son Dakika
21:50 Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30 Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29 Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:31 Bodrum'da çöp konteynerinin yanında tüm derisi yüzülmüş tilki bulundu
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 22:16:50. #1.13#
SON DAKİKA: ABD, Çin'den batarya malzemesi alanlara sınırlamalar getirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement