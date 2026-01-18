ABD'de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı - Son Dakika
ABD'de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı

ABD\'de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı
18.01.2026 23:12
ABD'deki bir üniversite kampüsünde sıra dışı bir protesto yaşandı. Bir öğrenci, yapay zeka ile üretilmiş sanat eserini protesto etmek için galerideki eseri yedi. Gözaltına alınan öğrenci, eylemini yapay zeka destekli sanat üretimine karşı olduğunu ifade etti. Olay, yapay zekanın sanat üretimindeki rolü ve sınırlarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

ABD'de bir sanat galerisinde yaşanan sıra dışı protesto, yapay zeka ve sanat tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Bir üniversite öğrencisi, duvarda sergilenen yapay zeka destekli sanat eserini protesto amacıyla yerinden sökerek yemeye başladı. Olay sonrası gözaltına alınan öğrenci hakkında adli işlem başlatılırken, yaşananlar sanat çevrelerinde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ABD'de bir üniversite kampüsünde yaşanan sıra dışı protesto, sanat ve yapay zeka tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Yapay zeka ile üretilmiş bir sanat eserini protesto etmek isteyen bir öğrenci, galeride sergilenen çalışmayı yiyince gözaltına alındı.

GALERİDEKİ ESERİ DUVARDAN SÖKÜP YEDİ

The Sun Star'ın haberine göre olay, Alaska eyaletinde bulunan Alaska Fairbanks Üniversitesi (UAF) kampüsündeki sanat galerisinde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Graham Granger, yapay zeka tarafından oluşturulan ve sergi kapsamında duvara asılı olan sanat eserlerini yerinden sökerek yedi. Görgü tanıklarına göre öğrenci, eylemini bilinçli bir protesto amacıyla gerçekleştirdi.

YAPAY ZEKA SANATINA KARŞI

Polis kayıtlarına yansıyan bilgilere göre Granger, ifadesinde eylemi yapay zeka destekli sanat üretimine karşı olduğu için gerçekleştirdiğini söyledi. Sergide yer alan çalışmaların, yapay zekanın insan psikolojisi üzerindeki etkilerini konu alan bir proje kapsamında hazırlandığı belirtildi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından kampüs güvenliği tarafından polise haber verildi. Öğrenci, "mala zarar verme" suçlamasıyla gözaltına alındı ve Fairbanks Cezaevi'ne sevk edildi. Zararın maddi boyutunun düşük olmasına rağmen, eylemin kasıtlı olması nedeniyle adli süreç başlatıldı.

HAPİS VE PARA CEZASI GÜNDEMDE

Yetkililer, öğrenci hakkında 5 bin dolara kadar para cezası ve en az 30 gün hapis cezası talep edilebileceğini açıkladı. Granger'ın önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Olay, ABD kamuoyunda yapay zekanın sanat üretimindeki rolü ve sınırlarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar eylemi "ifade özgürlüğü" olarak savunurken, birçok kişi ise protestonun sanat eserine zarar vermesini eleştirdi.

Son Dakika Teknoloji

SON DAKİKA: ABD'de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı - Son Dakika
