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Adobe ve Figma arasındaki satın alma anlaşması iptal oldu - Son Dakika
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Adobe ve Figma arasındaki satın alma anlaşması iptal oldu

Adobe, uzun bir süredir Figma'yı satın almaya çalışıyordu ancak düzenleyici kurumların müdahalesiyle anlaşma iptal edildi. Adobe, Figma'ya 1 milyar dolar tazminat ödeyecek.

Adobe ve Figma arasındaki satın alma anlaşması iptal oldu
19.12.2023 - 01:13,
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Dünyada en çok kullanılan Photoshop, Illustrator ve After Effects gibi grafik yazılımlarının geliştiricisi Adobe, uzun bir süredir bir başka grafik yazılımı geliştiricisi Figma'yı satın almaya çalışıyordu. Ancak düzenleyici kurumların devreye girmesiyle bu büyük anlaşma iptal edildi. İşte ayrıntılar…

Adobe ve Figma arasındaki 20 milyar dolarlık satın alma anlaşması iptal oldu!

2021 yılında video prodüksiyon yazılımı sunan Frame.io'yu 1.3 milyar dolar karşılığında satın alan Adobe, sonrasında gözünü Figma'ya çevirdi. Akabinde Eylül 2022'de iki şirket arasındaki anlaşma duyuruldu.

Adobe ve Figma arasındaki satın alma anlaşması iptal oldu

Adobe, en büyük rakiplerinden birini kendi bünyesine katacağı için rekabet kurumlarının bu anlaşmaya müdahale edeceği tahmin edildi. Akabinde tahmin edildiği gibi de oldu. ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), Avrupa Komisyonu ve Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu, rekabete zarar vereceğini gerekçe göstererek bu anlaşma için derinlemesine bir soruşturma başlattı.

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Aradan uzun bir süre geçmesinin ardından bugün ise düzenleyici kurumların baskısı sonucunda Adobe ve Figma arasındaki 20 milyar dolarlık satın alma anlaşması sonlandırıldı. Bu anlaşmanın Mart 2024'te biteceğine dair bir garanti veren Adobe, bunu karşılayamadığı için Figma'ya 1 milyar dolar tazminat ödedi.

MicrosoftActivision Blizzard için onay verilmişti

Adobe ve Figma arasındaki anlaşmayı kabul etmeyen Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu, geçtiğimiz aylarda tamamlanan Microsoft – Activision Blizzard satın alma anlaşmasına onay vermişti. Sosyal medyadaki kullanıcılar Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu'nun birbirine benzer olan bu iki anlaşmayı farklı şekilde ele almasını eleştirdi.

Öte taraftan birçok kişi ise bu satın alma anlaşmasının sona erdirilmesini, rekabetin korunması açısından kullanıcılara daha fazla fayda sağlayacağını düşünerek memnuniyetle karşıladı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Activision Blizzard, Birleşik Krallık, Microsoft, Photoshop, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Adobe ve Figma arasındaki satın alma anlaşması iptal oldu - Son Dakika


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