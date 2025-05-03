AI Summit Erzurum 2025: Yapay Zeka Konuşuldu

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "AI SUMMIT ERZURUM2025"te sektör liderleri, akademisyenler ve kamu kurumu temsilcileri yapay zekayı konuştu.

Atatürk Üniversitesi ATASOFT Kulübünce, 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen programa Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Üstün Özen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan, Artiwise Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Tanel Temel, Monster Notebook Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi İlhan Yılmaz, TOFAŞ Ürün ve Kalite Mühendisliği Departmanı Başkanı Özcan Çavuşoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Derneği Başkanı Prof. Dr. Özen, açılışta yaptığı konuşmada, bölümlerinin Türkiye'deki YBS bölümleri için akademisyen ihtiyacını karşılama misyonunu üstlendiğini söyledi.

Özen, "Yapay zeka, çağımızın en büyük yıkıcı teknolojisi olarak adlandırılabilir yani yıkıcı teknoloji demek tahrip eden, yok eden anlamında değil iş yapma biçimlerini kökünden değiştiren, geleneksel iş yapma biçimlerini tamamen değiştiren teknolojiler anlamında. Bunu 'tuşlu telefondan akıllı telefonlara' geçme gibi örneklendirebiliriz." dedi.

Bireylerin yapay zeka ile büyük ölçüde etkinliğini yitiren eski teknolojiler yerine yeni teknolojilere adapte olmak zorunda kaldıklarını belirten Özen, bu boyutuyla yapay zekanın yıkıcı teknoloji olduğunu söyledi.

"Yeni yeni iş tanımları, becerileri ortaya çıkıyor"

Özen, yapay zekanın gelişen teknolojilere de yön verdiğine işaret etti.

"Belki de bu çağda yaşadığımız en büyük yıkıcı teknoloji yapay zeka teknolojileridir çünkü kapsamı geniş." diyen Özen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aslında yapay zeka sadece teknolojik gelişme değil aynı zamanda insanlık tarihinin en önemli paradigma değişimlerinden birisi. Tekerleğin icadından tutun, elektriğe, internete ve mobil devrim gibi birçok teknolojiyi bugüne kadar yaşadık ama hiçbirisi yapay zeka kadar etkili olmadı. Özellikle üretken yapay zekanın mazisi çok fazla değil ama gelecekte ne olacağını hayal bile edemiyoruz. Bugün sağlıktan sanayiye, tarımdan eğitime ve haberleşmeye kadar yapay zekanın yıkıcı etkilerini görüyoruz. Bu teknolojiyle birlikte meslekler dönüşüyor, bazı meslekler tamamen ortadan kalkıyor ve yeni yeni iş tanımları, becerileri ortaya çıkıyor."

Konuşmaların ardından program, katılımcılar ve sektör liderlerinin "Müşteri Deneyiminin Geleceği: Yapay Zeka ile Sesinizi Duyurun" sunumlarıyla devam etti.

Program, yarın sunum ve oturumlarla sona erecek.