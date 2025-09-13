Akıllı telefonlarda yeni dönem: Sim kartlar tarihe karışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Akıllı telefonlarda yeni dönem: Sim kartlar tarihe karışıyor

Akıllı telefonlarda yeni dönem: Sim kartlar tarihe karışıyor
13.09.2025 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akıllı telefonlarda SIM kart yuvaları tarihe karışıyor. Google ve Apple, yeni akıllı telefon modellerinde sadece eSIM desteği sunarak sektörde dijital hat teknolojisine geçişin fitilini ateşledi. Uzmanlara göre bu adım, fiziksel SIM kartların tarihe karışacağının açık bir göstergesi.

Mobil teknolojide radikal bir dönüşüm yaşanıyor. Apple ve Google, yeni nesil akıllı telefonlarında fiziksel SIM kartlara yer vermeyerek sektörde büyük bir değişimin öncüsü oldu. Bu gelişme, geleneksel SIM kart kullanımının sonunu işaret ediyor.

GOOGLE VE APPLE FİTİLİ ATEŞLEDİ

Google, son amiral gemisi Pixel 10'u Amerika pazarında yalnızca eSIM desteğiyle sunarken, Apple da iPhone 17 serisinde benzer bir strateji izledi. Özellikle Apple'ın ultra ince modeli iPhone 17 Air, sadece eSIM ile çalışan ilk küresel model olarak dikkat çekti. Bu tercihler, yıllardır fiziksel SIM kartlara bağlı kalan Çin gibi dev pazarlarda bile dijital geçişi hızlandırdı.

Akıllı telefonlarda yeni dönem: Sim kartlar tarihe karışıyor

FİZİKSEL SIM KARTLAR İÇİN SONUN BAŞLANGICI

BBC'ye konuşan teknoloji analisti Kester Mann, bu gelişmeyi "fiziksel SIM kartın sonunun başlangıcı" olarak yorumluyor. Mann'a göre, Google ve Apple'ın bu yöndeki kararı yalnızca kendi ürün stratejilerini değil, tüm mobil ekosistemi etkileyecek bir dönüm noktası. Nitekim 2024 sonunda 1,3 milyar cihazın eSIM ile çalıştığı tahmin edilirken, 2030'a kadar bu sayının 3 milyarı aşması bekleniyor.

eSIM'İN AVANTAJLARI

eSIM teknolojisinin yükselişinde, kullanıcıya sunduğu pratiklik büyük rol oynuyor. Artık aynı telefonda birden fazla mobil hattı yönetmek mümkün hale gelirken, özellikle seyahatlerde yeni bir operatöre geçmek fiziksel kart değişimine gerek kalmadan kolayca yapılabiliyor.

Akıllı telefonlarda yeni dönem: Sim kartlar tarihe karışıyor

Ayrıca cihazlarda SIM yuvasına ihtiyaç kalmadığı için iç donanımda yer açılıyor; bu da daha büyük bataryalarla daha uzun pil ömrü anlamına geliyor. Güvenlik açısından da avantaj sağlayan sistem, telefon çalındığında hattın fiziksel olarak çıkarılamaması nedeniyle ekstra bir koruma katmanı sunuyor.

TÜRKİYE'DE eSIM GÜNDEMİ

Apple'ın yalnızca eSIM ile çalışan modeli iPhone 17 Air, Türkiye'de de bu özellikte satışa çıkacak. Ancak Türkiye'de eSIM kullanımına yönelik bazı sınırlamalar mevcut. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 10 Temmuz 2025'te aldığı bir kararla, yurt dışı merkezli eSIM sağlayıcılarının (Airalo, Saily, Holafly, Nomad vb.) erişimini engelledi. Gerekçe olarak lisans eksikliği ve güvenlik riskleri gösterildi. Bu adım, yerli operatörlerin eSIM altyapılarını güçlendirmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Akıllı Telefon, Teknoloji, Google, Apple, eSIM, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Akıllı telefonlarda yeni dönem: Sim kartlar tarihe karışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
Eski eşini eşarbıyla boğdu, 16 saat sonra baldızını arayıp söyledikleri kan dondurdu Eski eşini eşarbıyla boğdu, 16 saat sonra baldızını arayıp söyledikleri kan dondurdu
Oto sanayi ustası şok oldu: Bu araç nasıl gidiyor hayret ediyorum Oto sanayi ustası şok oldu: Bu araç nasıl gidiyor hayret ediyorum
NATO’dan Rusya’ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü NATO'dan Rusya'ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü
Yunanistan’ı sahadan sildik 12 Dev Adam, EuroBasket’te finale yükseldi Yunanistan'ı sahadan sildik! 12 Dev Adam, EuroBasket'te finale yükseldi
Kırmızı ışıkta 30 kurşunla infaz edilen kuzenlerin katilleri 3,5 yıl sonra yakalandı Kırmızı ışıkta 30 kurşunla infaz edilen kuzenlerin katilleri 3,5 yıl sonra yakalandı
Tarihi maça damga vuran an Kostas Sloukas gözyaşlarını tutamadı Tarihi maça damga vuran an! Kostas Sloukas gözyaşlarını tutamadı

21:56
Cengiz Ünder’den Beşiktaş’a hayat öpücüğü Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 901’de yıktı
Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a hayat öpücüğü! Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+1'de yıktı
20:28
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
19:46
Bu sözler İmamoğlu’nun başına dert oldu Siyasi yasak da talep edildi
Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi
19:41
Araca yanaştı, biber gazını sıktı Trafikte dehşet anları
Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları
18:56
Aslan son dakikalarda açıldı Galatasaray, ligde 5’te 5 yaptı
Aslan son dakikalarda açıldı! Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı
18:46
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü Feci kaza kameralara böyle yansıdı
Motosikletli içerik üreticisini ölümden döndü! Feci kaza kameralara böyle yansıdı
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
17:02
İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
16:06
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP’li 2 isim için ihraç talebi
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP'li 2 isim için ihraç talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 22:00:26. #7.12#
SON DAKİKA: Akıllı telefonlarda yeni dönem: Sim kartlar tarihe karışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.